Στάρμερ: Το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι φίλος της Ευρώπης

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Έμφαση στην ανάγκη πανευρωπαϊκής συνεργασίας για πάταξη της παράνομης μετανάστευσης έδωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ στην ομιλία του κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Blenheim Palace έξω από την Οξφόρδη.

Απευθυνόμενος το πρωί στους υπόλοιπους 46 Ευρωπαίους ηγέτες, ο οικοδεσπότης κ. Στάρμερ είπε ότι η σύνοδος «δίνει την ευκαιρία να πούμε ‘όχι άλλο’», χαρακτηρίζοντας τις συμμορίες διακινητών «εγκληματική αυτοκρατορία».

Είπε ότι πρέπει να βρεθούν πολιτικές που θα έχουν αποτέλεσμα και για αυτό, όπως σχολίασε, με το που αναδείχθηκε πρωθυπουργός ακύρωσε το σχέδιο περί απέλασης παράτυπων μεταναστών στη Ρουάντα.

Αφού διαβεβαίωσε πως το Ην. Βασίλειο δεν θα εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τόνισε πως με τον ίδιο στην ηγεσία η Βρετανία θα είναι για την Ευρώπη «φίλη και εταίρος, έτοιμη να συνεργαστεί».

Έκανε λόγο για βούληση «να ανακαλύψουμε ξανά τα κοινά μας συμφέροντα, να ανανεώσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ μας».

Στάθηκε επίσης στην ανάγκη διατήρησης της στήριξης στην Ουκρανία, έχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο Ζελένσκι. Πρόσθεσε πως «η απειλή από τη Ρωσία απλώνεται σε όλη την Ευρώπη και είναι ώρα ολόκληρη η ήπειρος να ενωθεί και να φυλάξει τα ευρωπαϊκά σύνορα».

Παίρνοντας το λόγο ο Ουκρανός ηγέτης επανέλαβε την ανάγκη να μπορούν οι συμπατριώτες του στρατιώτες να καταρρίπτουν ρωσικούς πυραύλους, drone και αεροσκάφη.

Είπε στους Ευρωπαίους ηγέτες πως «η γενναιότητά σας μπορεί να είναι καθοριστική». Εκτίμησε δε ότι ο Πούτιν δεν πέτυχε τον πρωταρχικό του στόχο που ήταν να σπείρει διχόνοια στην Ευρώπη.



Πηγή: skai.gr

