Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να παράσχουν χρηματοδότηση ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων στον Συνασπισμό Καινοτομιών Ετοιμότητας για Επιδημίες (CEPI) με σκοπό την ανάπτυξη ιατρικών αντιμέτρων για την καταπολέμηση του σπάνιου στελέχους του Έμπολα που προκαλεί την τρέχουσα έξαρση στην Αφρική, ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή.

Η χρηματοδότηση θα υποστηρίξει εργαστηριακές μελέτες και κλινικές δοκιμές, καθώς και την παραγωγή υποψήφιων ιατρικών αντιμέτρων για το στέλεχος Bundibugyo του ιού Έμπολα. Η νέα αυτή επένδυση ανεβάζει τη συνολική άμεση χρηματοδότηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αντιμετώπιση του Έμπολα στα 270 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Ο CEPI δήλωσε ότι έχει ήδη δεσμεύσει περισσότερα από 60 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη ενός χαρτοφυλακίου τεσσάρων υπό ανάπτυξη υποψήφιων εμβολίων και αξιολογεί και άλλες επιλογές.

«Καθώς δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια κατά του ιού Bundibugyo, πρέπει να κινηθούμε με ταχύτητα. Αυτή η χρηματοδότηση θα βοηθήσει τον CEPI να επιταχύνει την ανάπτυξη σωτήριων αντιμέτρων για τον έλεγχο αυτής της έξαρσης και να ενισχύσει την άμυνα του πλανήτη απέναντι σε μελλοντικές επιδημίες του ιού Bundibugyo», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Δρ Ρίτσαρντ Χάτσετ, διευθύνων σύμβουλος του CEPI.

Μέχρι την Παρασκευή, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είχε καταγράψει 676 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 136 θανάτους σε μια έξαρση που έχει επίσης επεκταθεί στη γειτονική Ουγκάντα, η οποία έχει αναφέρει 19 κρούσματα. Η νόσος παρέμεινε μη ανιχνεύσιμη για εβδομάδες και οι διασώστες της πρώτης γραμμής δηλώνουν ότι τρέχουν τώρα για να καλύψουν το χαμένο έδαφος.

Πηγή: skai.gr

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