Αγρότες στην Ισπανία οδήγησαν τα τρακτέρ τους σε κεντρική οδό της Μαδρίτης για να διαμαρτυρηθούν κατά της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του μπλοκ των χωρών της Νότιας Αμερικής, Mercosur.

Η διαδήλωση ξεκίνησε από την πλατεία Κολόμβου (Plaza de Colón) και κατευθυνόταν προς το Υπουργείο Γεωργίας.

Η συμφωνία αποτελεί κεντρικό πυλώνα του σχεδίου των Βρυξελλών για τη διαμόρφωση εμπορικών σχέσεων πέρα από την ιστορική εξάρτηση από τις ΗΠΑ, στον απόηχο του ανταγωνισμού και της επιθετικότητας κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Με την υποστήριξη των κτηνοτροφικών χωρών της Νότιας Αμερικής και των ευρωπαϊκών βιομηχανικών συμφερόντων, η συμφωνία στοχεύει στη σταδιακή κατάργηση πλέον του 90% των δασμών σε προϊόντα που κυμαίνονται από το αργεντίνικο βόειο κρέας έως τα γερμανικά αυτοκίνητα, δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο και καθιστώντας τις αγορές φθηνότερες για περισσότερους από 700 εκατομμύρια καταναλωτές.

Η Γαλλία, ο κυριότερος γεωργικός παραγωγός της Ευρώπης, επιθυμούσε ισχυρότερη προστασία για τους αγρότες και επεδίωξε να καθυστερήσει το σύμφωνο.

