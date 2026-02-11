ΗΠΑ: Drones μεξικανικών καρτέλ προκάλεσαν το κλείσιμο του αεροδρομίου του Ελ Πάσο

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη που ανήκαν σε μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών διείσδυσαν στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ, ανέφερε ένας Αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος, λίγη ώρα μετά την αιφνίδια αναστολή των πτήσεων από και προς το διεθνές αεροδρόμιο του Ελ Πάσο, στο Τέξας.

Το Πεντάγωνο «έλαβε μέτρα για να θέσει εκτός λειτουργίας τα drones» και διαπίστωσε, σε συνεργασία με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας FAA, ότι δεν υπάρχει πλέον «καμία απειλή για τις εμπορικές πτήσεις», σημείωσε η πηγή αυτή.

The flight shutdown in El Paso is reportedly due to U.S. military counterdrone technologies aimed at Mexican cartels - AP.



CNN reports the operations were carried out from Fort Bliss. pic.twitter.com/tAZaTysqo6 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 11, 2026

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι διαβεβαίωσε επίσης ότι η απειλή «εξουδετερώθηκε» και δεν διατρέχουν πλέον κίνδυνο τα εμπορικά αεροσκάφη που πετούν στην περιοχή.

Η FAA ανακοίνωσε ότι αίρεται η προσωρινή αναστολή πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο. «Όλες οι πτήσεις θα ξαναρχίσουν κανονικά» ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Το αεροδρόμιο βρίσκεται δίπλα στο αμερικανικό στρατιωτικό αεροδρόμιο Biggs Army Airfield καθώς και κοντά στα σύνορα με τη μεξικανική πόλη Χουάρες.

Πηγή: skai.gr

