Χάος στην τουρκική βουλή: «Έπεσαν» μπουνιές για τον νέο υπουργό Δικαιοσύνης - Δείτε βίντεο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η ορκωμοσία των νέων υπουργών στην Άγκυρα σημαδεύτηκε από βίαιη πολιτική σύγκρουση στην Ολομέλεια, με βουλευτές να πιάνονται στα χέρια.

Η ένταση προκλήθηκε γύρω από τον διορισμό του Ακίν Γκιουρλέκ ως υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος δέχθηκε διαμαρτυρίες από βουλευτές του CHP κατά την ορκωμοσία του.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ένας βουλευτής του CHP φέρεται να τραυματίστηκε και η συνεδρίαση διεκόπη προσωρινά.

Σε πεδίο «μάχης» μετατράπηκε η τουρκική Εθνοσυνέλευση, στην Άγκυρα, με αφορμή την ορκωμοσία των νέων υπουργών Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ και Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί, με βουλευτές να πιάνονται στα χέρια.

🔴#SONDAKİKA | TBMM'de CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında büyük bir kavga çıktı.



Kavga, Adalet Bakanlığı görevine getirilen Akın Gürlek'in yemin etme sürecinde yaşandı. (Video: Tamer Arda Erşin)pic.twitter.com/BeOCYb3SNC https://t.co/V4VAw7WeST February 11, 2026

Τη στιγμή που ο Γκιουρλέκ ανέβαινε στο βήμα για να ορκιστεί, ορισμένοι βουλευτές του CHP κατέλαβαν το βήμα διαμαρτυρόμενοι.

🔴#SONDAKİKA | TBMM'de Mahmut Tanal ile Osman Gökçek dahil birçok milletvekili yumruklaştı.



Kavga Akın Gürlek'in yemin töreni öncesi yaşandı. (Video: Tamer Arda Erşin) https://t.co/nwaokYK4T7 pic.twitter.com/n2i25xoACW — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) February 11, 2026

Μετά την κινητοποίηση των βουλευτών του CHP, ξέσπασε καβγάς με αρκετούς εξ αυτών να ανταλλάσσουν σπρωξίματα ακόμα και μπουνιές. Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα, φέρεται να τραυματίστηκε βουλευτής του CHP, ενώ η συνεδρίαση διεκόπη προσωρινά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι βουλευτές Μαχμούτ Τανάλ, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο με ματωμένη μύτη και Οσμάν Γκιοκτσέκ πρωταγωνίστησαν στη συμπλοκή.

Clashes erupt in the Turkish Parliament between CHP and AKP party lawmakers as the new Justice Minister takes his oath of office.



Follow Press TV on Telegram: https://t.co/h0eMpifVIe pic.twitter.com/lcphYVFUVF — PressTV Extra (@PresstvExtra) February 11, 2026

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ και ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί μετέβησαν στην Εθνοσυνέλευση για να ορκιστούν και να αναλάβουν επίσημα τα καθήκοντά τους.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του CHP, Μουράτ Εμίρ, πήρε τον λόγο και εξέφρασε την ένσταση του κόμματος κατά του διορισμού του Ακίν Γκιουρλέκ. Υποστήριξε ότι η τοποθέτησή του στο υπουργείο Δικαιοσύνης, χωρίς προηγουμένως να έχει αποχωρήσει από τη θέση του επικεφαλής της Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης, είναι παράνομη και συνιστά σαφή παραβίαση του Συντάγματος. Παράλληλα, ζήτησε να ανοίξει διαδικαστική συζήτηση επί του θέματος.

Από τα έδρανα της συμπολίτευσης εκφράστηκαν αντιδράσεις, με αποτέλεσμα η αντιπαράθεση να κλιμακωθεί γρήγορα. Όταν κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του έκλεισε το μικρόφωνό του, η ένταση οξύνθηκε ακόμη περισσότερο.

Ποιος είναι ο Ακίν Γκιουρλέκ

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, διόρισε ως νέο υπουργό Δικαιοσύνης τον Ακίν Γκιουρλέκ, τον γενικό εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης που βρισκόταν πίσω από την πρωτοφανή καταστολή κατά του κύριου κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Από τον διορισμό του στη θέση του γενικού εισαγγελέα το 2024, ο Γκιουρλέκ επέβλεψε ένα κύμα συλλήψεων και διώξεων που στόχευσαν το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP). Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται έρευνες κατά του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος αποτελεί τον κύριο πολιτικό αντίπαλο του Ερντογάν και παραμένει φυλακισμένος από τη σύλληψή του τον περασμένο Μάρτιο.

Σε ένα κατηγορητήριο 4.000 σελίδων τον περασμένο Νοέμβριο, ο Γκιουρλέκ ζήτησε ποινή φυλάκισης άνω των 2.000 ετών για τον Ιμάμογλου, με την κατηγορία ότι ηγείτο ενός τεράστιου δικτύου διαφθοράς. Οι κατηγορίες αυτές πυροδότησαν τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στους δρόμους της Τουρκίας εδώ και μια δεκαετία.





