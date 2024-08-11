Πολύνεκρη επίθεση στη Γάζα απειλεί τα σχέδια εκεχειρίας

Πάνω από 100 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός του βομβαρδισμού, που πραγματοποίησε σήμερα νωρίς το πρωί η ισραηλινή αεροπορία στο σχολικό κτηριακό συγκρότημα Αλ-Ταμπαγίν της συνοικίας Ντάρατζ της βόρειας Γάζας, σύμφωνα με πληροφορίες, που μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο πηγές του υπουργείου υγείας της Χαμάς.



Όπως αναφέρει το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, στο συγκεκριμένο κτηριακό συγκρότημα είχε καταφύγει μεγάλος αριθμός άστεγων οικογενειών, που προέρχονταν από άλλα σημεία της Λωρίδας της Γάζας.

Από την άλλη, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι κατά την διάρκεια της επιχείρησης εξουδετερώθηκαν είκοσι ένοπλα μέλη της Χαμάς, προσθέτοντας ότι το τζαμί που βρίσκεται εντός του κτηριακού συγκροτήματος χρησίμευε ως επιτελική βάση στελεχών της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ. Σχολιάζοντας τις αναφορές των διεθνών πρακτορείων, ο ισραηλινός στρατός με σχετική του ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ (πρώην twitter) αναφέρει ότι ο αριθμός των θυμάτων που αναφέρει η Χαμάς είναι υπερβολικός «σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την ισραηλινή πλευρά».Το υπουργείο εξωτερικών της Αιγύπτου καταδίκασε τη σημερινή ισραηλινή επιχείρηση, προσθέτοντας ότι «αποτελεί απόδειξη πως το Ισραήλ δεν ενδιαφέρεται για τον τερματισμό του πολέμου». Την επίθεση καταδίκασαν επίσης με ανακοινώσεις τους τα υπουργεία εξωτερικών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, του Ιράν και του Λιβάνου. Ειδικότερα, το Ριάντ έκανε λόγο για «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», επικρίνοντας παράλληλα την διεθνή κοινότητα «που σιωπά όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα». Το υπουργείο εξωτερικών του Λιβάνου στην ανακοίνωσή του τονίζει ότι «η σημερινή πολύνεκρη επίθεση αποδεικνύει την πρόθεση του Ισραήλ να παρατείνει τον πόλεμο».Η σημερινή ισραηλινή επίθεση σημειώνεται σε μία εξαιρετικά σημαντική χρονική περίοδο, ενόψει μίας πιθανής επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για εκεχειρία στη Γάζα. Συγκεκριμένα, ύστερα από την προχθεσινή κοινή έκκληση των ηγετών των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αιγύπτου και του Κατάρ, έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Πέμπτη, 15 Αυγούστου, κρίσιμη συνάντηση για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, με σκοπό την οριστικοποίηση μίας συμφωνίας εκεχειρίας, που θα βασίζεται στο «πλαίσιο Μπάιντεν».Στη συνάντηση της 15ης Αυγούστου, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα πραγματοποιηθεί στην Ντόχα, πρόκειται να συμμετάσχει και αντιπροσωπεία του Ισραήλ με επικεφαλής τον διοικητή της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα.Όπως μάλιστα μετέδωσε χθες το βράδυ η κρατική ισραηλινή τηλεόραση, τις αμέσως επόμενες ημέρες σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν διμερείς επαφές ισραηλινών και αιγυπτίων αξιωματούχων, προκειμένου να επιλυθούν διαφωνίες σχετικά με το καθεστώς ασφαλείας και στρατιωτικού ελέγχου που θα ισχύει στον «Άξονα Φιλαδέλφειας» και στο φυλάκιο της Ράφα, στην μεθόριο Γάζας-Αιγύπτου. Στόχος των διμερών επαφών Ισραήλ-Αιγύπτου είναι να επιλυθούν τα διμερή αυτά ζητήματα προκειμένου οι διαπραγματευτικές ομάδες που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση της 15ης Αυγούστου να επικεντρωθούν στους γενικότερους όρους της εκεχειρίας, τον αριθμό και την χρονική προτεραιότητα απελευθέρωσης των ισραηλινών ομήρων, τον αριθμό και τα κριτήρια αποφυλάκισης Παλαιστινίων βαρυποινιτών που κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές και στην διαχείριση της καθημερινότητας των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας κατά τα υπόλοιπα στάδια της συμφωνίας εκεχειρίας.Παρότι μέχρι χθες το βράδυ η οργάνωση Χαμάς υπό την νέα της ηγεσία δεν είχε ανακοινώσει επίσημα εάν τελικά θα αποδεχθεί να συμμετάσχει στην διαδικασία επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων, διπλωματικοί κύκλοι στην Ουάσιγκτον εξέφραζαν εκτιμήσεις, υπό τον όρο της ανωνυμίας σε ισραηλινά ΜΜΕ, ότι το Ιράν και η Χεζμπολάχ δεν επιθυμούν την γενίκευση του πολέμου, και ως εκ τούτου, η επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για εκεχειρία στη Γάζα θα μείωνε την ένταση στην περιοχή. Οι αισιόδοξες αυτές εκτιμήσεις ενισχύονταν από δημοσιεύματα βρετανικών εφημερίδων, που έφεραν το περιβάλλον του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν να εκφράζει σε αξιωματούχους των Φρουρών της Επανάστασης έντονους ενδοιασμούς για μία ενδεχόμενη ιρανική πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ, ως αντίποινα για την δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη τα ξημερώματα της 31ης Ιουλίου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.