Τουσκ: Σαμποτάζ η έκρηξη στον πολωνικό σιδηρόδρομο

Το περιστατικό έχει προκαλέσει περαιτέρω ανησυχία στην Πολωνία, η οποία παραμένει σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής εν μέσω των συνεχιζόμενων υβριδικών απειλών

Τουσκ

O πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε ότι η χθεσινή διακοπή της κυκλοφορίας σε μια πολυσύχναστη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Βαρσοβίας και Λούμπλιν επιβεβαιώθηκε ότι προκλήθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί στις ράγες, σημειώνει ο Guardian.

«Δυστυχώς, οι χειρότεροι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν. Στη γραμμή Βαρσοβία-Λούμπλιν (χωριό Μίκα) σημειώθηκε πράξη σαμποτάζ. Η έκρηξη ενός μηχανισμού κατέστρεψε τις σιδηροδρομικές ράγες», σημείωσε.

Περισσότερες ζημιές εντοπίστηκαν σε άλλα σημεία της ίδιας γραμμής, ανέφερε ο Τουσκ, προκαλώντας ανησυχίες για σκόπιμη στοχοποίηση της γραμμής, η οποία χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για τη διευκόλυνση της παράδοσης βοήθειας στην Ουκρανία.

Ο Τουσκ ανέφερε ότι «οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και η εισαγγελία εργάζονται στον τόπο του συμβάντος».

