O πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε ότι η χθεσινή διακοπή της κυκλοφορίας σε μια πολυσύχναστη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Βαρσοβίας και Λούμπλιν επιβεβαιώθηκε ότι προκλήθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί στις ράγες, σημειώνει ο Guardian.

«Δυστυχώς, οι χειρότεροι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν. Στη γραμμή Βαρσοβία-Λούμπλιν (χωριό Μίκα) σημειώθηκε πράξη σαμποτάζ. Η έκρηξη ενός μηχανισμού κατέστρεψε τις σιδηροδρομικές ράγες», σημείωσε.

Περισσότερες ζημιές εντοπίστηκαν σε άλλα σημεία της ίδιας γραμμής, ανέφερε ο Τουσκ, προκαλώντας ανησυχίες για σκόπιμη στοχοποίηση της γραμμής, η οποία χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για τη διευκόλυνση της παράδοσης βοήθειας στην Ουκρανία.

Ο Τουσκ ανέφερε ότι «οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και η εισαγγελία εργάζονται στον τόπο του συμβάντος».

Τι συνέβη

Το περιστατικό αναφέρθηκε το πρωί της Κυριακής, αφού ο οδηγός ενός περιφερειακού επιβατικού τρένου εντόπισε ένα τμήμα της γραμμής που έλειπε, γεγονός που οδήγησε στη διερεύνηση των αιτίων της ζημιάς.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει περαιτέρω ανησυχία στην Πολωνία, η οποία παραμένει σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής εν μέσω των συνεχιζόμενων υβριδικών απειλών από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, μετά την εισβολή περισσότερων από 20 drones στον πολωνικό εναέριο χώρο τον Σεπτέμβριο, η οποία προκάλεσε την αντίδραση του ΝΑΤΟ.

