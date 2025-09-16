Η πολωνική κυβέρνηση θα αποφασίσει αυτή την εβδομάδα για την προμήθεια υποβρυχίων, η οποία θα οδηγήσει στην αγορά των πρώτων υποβρυχίων μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Η Πολωνία σκοπεύει να αποκτήσει τρία υποβρύχια στο πλαίσιο του προγράμματος Orka για να ενισχύσει τον στρατό της, να εκσυγχρονίσει τις υποθαλάσσιες δυνατότητες πολέμου και να ευθυγραμμιστεί περισσότερο με το ΝΑΤΟ ώστε να ανταποκριθεί σε αυτό που θεωρεί ως αυξανόμενη απειλή από τη Ρωσία μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

«Θα υιοθετήσουμε ένα ψήφισμα που θα δεσμεύεται για την αγορά υποβρυχίων μέχρι το τέλος του έτους. Οι προσφορές έχουν εξεταστεί και τώρα η πολωνική κυβέρνηση θα αποφασίσει ποιος θα είναι ο εταίρος του προγράμματος», δήλωσε ο Τουσκ στους δημοσιογράφους.

Πολωνικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι προσφορές από άλλα μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Σουηδία, ήταν οι επικρατέστερες για το εν λόγω πρόγραμμα ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η ιταλική ναυπηγική εταιρεία Fincantieri και η πολωνική εταιρεία εξοπλισμών (PGZ) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού του πολωνικού ναυτικού, με έμφαση στο πρόγραμμα προμήθειας υποβρυχίων Orka, είχε αναφέρει η εταιρεία Fincantieri σε ανακοίνωσή της νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Τον Ιούνιο, η ναυπηγική εταιρεία της Νότιας Κορέας Hanwha Ocean προσέθεσε μια συμφωνία χρηματοδότησης στην πρόταση της για την πώληση υποβρυχίων στην Πολωνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

