Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα κατέληξαν σε συμφωνία για την εξαγορά του TikTok, διευκρινίζοντας ότι υπάρχει ήδη ομάδα εταιρειών που ενδιαφέρεται να το αγοράσει και ότι η Ουάσινγκτον θα ανακοινώσει τον νέο αγοραστή.

Ειδικότερα, ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα έχουν καταλήξει σε μια συμφωνία που θα κρατήσει την εφαρμογή TikTok σε λειτουργία στις ΗΠΑ, μεταβιβάζοντας τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία της σε Αμερικανούς ιδιοκτήτες από την κινεζική ByteDance.

Η συμφωνία για τη δημοφιλή εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, που αριθμεί 170 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ, αποτελεί σημαντική εξέλιξη στις πολύμηνες συνομιλίες μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, οι οποίες επιδίωκαν την εκτόνωση ενός ευρείας κλίμακας εμπορικού πολέμου που έχει ταράξει τις διεθνείς αγορές. Ο Τραμπ δεν ανακοίνωσε λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Κάθε συμφωνία ενδέχεται να χρειαστεί έγκριση από το Ρεπουμπλικανικό Κογκρέσο, το οποίο το 2024, επί προεδρίας Μπάιντεν, είχε ψηφίσει νόμο που απαιτούσε την πώληση των αμερικανικών δραστηριοτήτων του TikTok σε άλλους ιδιοκτήτες λόγω του φόβου ότι τα δεδομένα των χρηστών του στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να καταστούν προσβάσιμα από την κινεζική κυβέρνηση, επιτρέποντας στο Πεκίνο να κατασκοπεύει Αμερικανούς ή να διεξάγει επιχειρήσεις επιρροής μέσω της εφαρμογής.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε επανειλημμένα αρνηθεί να εφαρμόσει τον νόμο που προέβλεπε το κλείσιμο του TikTok, φοβούμενη ότι κάτι τέτοιο θα εξόργιζε τα εκατομμύρια χρηστών και θα έπληττε την πολιτική επικοινωνία. Αντί γι’ αυτό, παρέτεινε τρεις φορές την προθεσμία για την πώληση της εφαρμογής.

Ο Τραμπ έχει αναγνωρίσει ότι το TikTok συνέβαλε στην επανεκλογή του πέρυσι, ενώ ο προσωπικός του λογαριασμός αριθμεί 15 εκατομμύρια ακολούθους. Μόλις τον περασμένο μήνα, ο Λευκός Οίκος άνοιξε και επίσημο λογαριασμό στην πλατφόρμα.

Το CNBC μετέδωσε την Τρίτη ότι η συμφωνία αναμένεται να κλείσει μέσα στις επόμενες 30 έως 45 ημέρες και ότι θα περιλαμβάνει υφιστάμενους επενδυτές στη μητρική εταιρεία ByteDance με έδρα την Κίνα, αλλά και νέους επενδυτές.

Την άνοιξη είχε προετοιμαστεί μια συμφωνία για τη δημιουργία νέας εταιρείας με έδρα τις ΗΠΑ, στην οποία θα περνούσαν οι αμερικανικές δραστηριότητες του TikTok υπό τον έλεγχο Αμερικανών επενδυτών. Ωστόσο, η διαδικασία πάγωσε, καθώς η Κίνα ξεκαθάρισε ότι δεν θα την ενέκρινε μετά τις ανακοινώσεις του Τραμπ για επιβολή υψηλών δασμών σε κινεζικά προϊόντα.



