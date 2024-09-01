Η Πολωνία τίμησε σήμερα την 85ή επέτειο από το ξέσπασμα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, με μια τελετή μνήμης που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα, τις ίδιες ώρες που την 1η Σεπτεμβρίου 1939 η ναζιστική Γερμανία εξαπέλυσε τις πρώτες επιθέσεις εισβάλλοντας στην Πολωνία, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε, όπως κάθε χρονιά, στο Βεστερπλάτε, στις πολωνικές ακτές στη Βαλτικής, όπου ένα ναζιστικό γερμανικό θωρηκτό βομβάρδισε ένα πολωνικό οχυρό εκείνη την ημέρα.

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ στην ομιλία του στην τελετή δήλωσε ότι τα διδάγματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου δεν είναι μια «αφηρημένη έννοια» και έκανε παραλληλισμό με τον πόλεμο στη γειτονική Ουκρανία, «που έρχεται και πάλι από την Ανατολή».

Ο Τουσκ προέτρεψε τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ «να αφιερωθούν πλήρως στην άμυνα... ενάντια στην επιθετικότητα που βλέπουμε σήμερα στα πεδία των μαχών της Ουκρανίας».

Ο πρόεδρος της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα συμμετείχε σε εκδηλώσεις μνήμης στη δυτική πόλη Βιέλουν, όπου έπεσαν οι πρώτες γερμανικές βόμβες πριν από 85 χρόνια.

Ο Ντούντα τόνισε ότι οι «συγγνώμες» της Γερμανίας δεν αρκούν, ζητώντας αποζημιώσεις, υπογραμμίζοντας πως: «Αυτό το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί».

Η σημερινή φιλοευρωπαϊκή πολωνική κυβέρνηση με επικεφαλής τον Τουσκ ζητά οικονομικές αποζημιώσεις από το Βερολίνο για τις απώλειες και τις ζημιές που υπέστη η χώρα.

Σύμφωνα με τον πολωνικό Τύπο, διεξάγονται συζητήσεις μεταξύ Βαρσοβίας και Βερολίνου για καταβολή οικονομικών αποζημιώσεων σε θύματα της ναζιστικής εισβολής και κατοχής, θύματα που ζουν ακόμη. Η Πολωνία εκτιμά ότι έως και 70.000 άτομα ενδέχεται να λάβουν αποζημίωση.

Σχεδόν έξι εκατομμύρια Πολωνοί πέθαναν κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που στοίχισε σε πάνω από 50 εκατομμύρια ζωές, συμπεριλαμβανομένων έξι εκατομμυρίων Εβραίων που δολοφονήθηκαν στο Ολοκαύτωμα, εκ των οποίων οι μισοί ήταν Πολωνοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

