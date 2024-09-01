Μακελειό σημειώθηκε αργά τη νύχτα στο Παντέρνο Ντουνιάνο, στα βόρεια του Μιλάνου. Ένας 17χρονος κάλεσε αργά τη νύχτα την Αστυνομία, λέγοντας πως σκότωσε τον 51χρονο πατέρα ως αντίδραση στο γεγονός πως ο πατέρας του είχε μόλις μαχαιρώσει την σύζυγό του, αλλά και το 12χρονο αδερφό του.

Από την πρώτη στιγμή οι ερευνητές υποψιάστηκαν πως ο 17χρονος ενδέχεται να είναι ο δολοφόνος όλης της οικογένειας, εφόσον προέκυπταν ασυνέπειες στο αφήγημά του. Αυτό οδήγησε τους ερευνητές να συνεχίσουν την ανάκριση, και αργά το απόγευμα ο 17χρονος λύγισε και ομολόγησε πως διέπραξε το αποτρόπαιο έγκλημα μόνος και χωρίς συνεργούς.

Λίγες ώρες νωρίτερα είχαν γιορτάσει τα γενέθλια του πατέρα του. Άγνωστοι παραμένουν ωστόσο, μέχρι στιγμής οι λόγοι της πολλαπλής δολοφονίας που έπληξε μια ευκατάστατη και, τουλάχιστον φαινομενικά, ευτυχισμένη οικογένεια. Το μόνο που έως τώρα γνωρίζουμε είναι πως το πρώτο θύμα ήταν ο 12χρονος, στον οποίο έφτασαν και οι περισσότερες μαχαιριές, και πως λίγες ώρες πριν τη δολοφονία, η οικογένεια γιόρτασε τα 51α γενέθλια του πατέρα, μαζί με συγγενείς.

