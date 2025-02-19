Η διαστημική υπηρεσία της Πολωνίας (POLSA) διερευνά την πιθανότητα το άγνωστης προέλευσης αντικείμενο που βρέθηκε κοντά στην πόλη Πόζναν σήμερα να είναι κάποιο «διαστημικό σκουπίδι» από τον πύραυλο Falcon 9 της εταιρείας SpaceX του Ίλον Μασκ.

Το αντικείμενο, που μοιάζει με κοντέινερ, βρέθηκε το πρωί στις εγκαταστάσεις μιας εταιρείας στο Κομορνίκι, κοντά στο Πόζναν της δυτικής Πολωνίας, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο το αντικείμενο που βρέθηκε κοντά στο Πόζναν να προέρχεται από τον πύραυλο Falcon 9, την πτήση του οποίου παρακολουθήσαμε. Για να επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο απαιτείται η κατάλληλη εξέταση», είπε η Ανιέσκα Γκάπις, η εκπρόσωπος Τύπου της POLSA.

Nad ranem nad Polską można było zaobserwować tajemnicze rozbłyski. Jak przekazał popularyzator astronomii Karol Wójcicki, były to spalające się w atmosferze szczątki drugiego stopnia rakiety Falcon 9 od firmy SpaceX.



Rakieta została wystrzelona 1 lutego 2025 roku, z bazy sił… pic.twitter.com/7x7xmZ4zpm — 🌐 ᴛʜᴇᴘᴏʟᴀɴᴅɴᴇᴡs 🌐 (@thepolandnews_) February 19, 2025

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της υπηρεσίας, ο πύραυλος, βάρους περίπου 4 τόνων, που παρακολουθούσε σήμερα, ήταν μέρος της αποστολής Starlink της SpaceX, που εκτοξεύτηκε την 1η Φεβρουαρίου από την Αεροπορική Βάση Βάντεμπεργκ της Καλιφόρνιας. «Η POLSA είναι σε συνεχή επαφή με την αστυνομία. Έχουμε ήδη φωτογραφίες των αντικειμένων που έπεσαν κοντά στο Πόζναν. Η POLSA θα εξετάσει το αντικείμενο σε συνεργασία με τη SpaceX», ανέφερε σε άλλη, ξεχωριστή ανακοίνωση.

Hey @elonmusk , is this yours? ;)

It fell on Poznań in Poland today after the deorbit of the Falcon 9 second stage. #SpaceX #Falcon9 pic.twitter.com/iQvHziCPLv — Karol Wójcicki (@KarolWojcicki) February 19, 2025

Ο πύραυλος Falcon 9 της SpaceX, που μπορεί να μεταφέρει ανθρώπους και φορτία σε τροχιά γύρω από τη Γη, είναι επαναχρησιμοποιούμενος.

Η Πολωνία είναι σε εγρήγορση για την πιθανότητα βλήματα από τον πόλεμο στη γειτονική Ουκρανία να πέσουν στο έδαφός της, ιδίως αφού δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κοντά στα σύνορα, τον Νοέμβριο του 2022, από έναν ουκρανικό, αντιαεροπορικό πύραυλο που ξέφυγε από την πορεία του.

Το πολωνικό πρακτορείο PAP μετέδωσε το πρωί ότι σε ορισμένες περιοχές της Πολωνίας εμφανίζονταν λάμψεις στον ουρανό. Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Μάρτιν Χάλαζ είπε στο πρακτορείο ότι, κατόπιν αιτήματος της αστυνομίας, μια ομάδα ειδική στα χημικά στάλθηκε στο σημείο για να ερευνήσει αν το αντικείμενο που βρέθηκε στο Πόζναν συνιστά κάποιον κίνδυνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

