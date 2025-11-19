Πολωνία: Άνοιξαν εκ νέου τα αεροδρόμια Ρζεσζόφ και Λούμπλιν 

Τα πολωνικά αεροδρόμια στο Ρζεσζόφ και το Λούμπλιν ξεκίνησαν εκ νέου τις πτήσεις που είχαν ανασταλεί λόγω επιχειρήσεων της στρατιωτικής αεροπορίας, όπως ανέφερε την Τετάρτη η Πολωνική Υπηρεσία Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (PANSA).

Οι Πολωνοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν νωρίτερα ότι πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη απογειώθηκαν λόγω των ρωσικών επιθέσεων σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία.



