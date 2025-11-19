Τουρκικά ΜΜΕ: Ελλάδα και Ισραήλ στήνουν παγίδες στην Κύπρο

Ελλάδα και Ισραήλ στήνουν παγίδες στην Κύπρο, που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Γαλάζιας Πατρίδας και της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, με αφορμή την αυριανή συνάντηση του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με τον νέο ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Έρχιουρμαν.

«Η Κύπρος βρίσκεται στο επίκεντρο των ενεργειακών πολέμων, των προσπαθειών κυριαρχίας αλλά και των μυστικών σχεδίων. Οι απαιτήσεις των Ελληνοκυπρίων δεν έχουν μόνο στόχο τα εδάφη αλλά περισσότερα πράγματα. Σε αυτή την εξίσωση δεν βρίσκονται μόνο οι Ελληνοκύπριοι, η Ελλάδα αλλά και η Ε.Ε. Και το Ισραήλ επιχειρεί να αυξήσει την επιρροή του στην περιοχή. Το ερώτημα είναι πως αντιμετωπίζει η Τουρκία αυτή τη στρατηγική πολιορκία της», αναφέρει το Habel Global.

«Δεν είναι μόνο η Ελλάδα και οι Ελληνοκύπριοι. Το Ισραήλ βλέπει τη νότια Κύπρο (σ.σ. Κυπριακή Δημοκρατία) ως ασφαλέστερη οδό για τη μεταφορά του αερίου του στην Ευρώπη», σημειώνει το δίκτυο και προσθέτει: «Επίσης με τις αμυντικές και ενεργειακές συμφωνίες που έχει υπογράψει με τους Ελληνοκύπριους θεωρεί το νησί ως ενεργειακή και αμυντική βάση. Επιπλέον δεν κρύβει τις προθέσεις της για να εγκαταστήσει στην Κύπρο και βάσεις αλλά και πυραυλικά συστήματα».

«Στην Άγκυρα υπάρχουν εκτιμήσεις πως στήνονται παγίδες. Για την Τουρκία το Κυπριακό ζήτημα θεωρείται ως αναπόσπαστο μέρος της υφαλοκρηπίδας, της Γαλάζιας Πατρίδας και πως είναι ζωτικής σημασίας για την Τουρκία», καταλήγει το Habel Global.

Πηγή: skai.gr

