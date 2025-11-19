Το Ιράν είναι πρόθυμο να ξαναρχίσει τις πυρηνικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, εφόσον αυτές διεξαχθούν με σεβασμό, δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο CNN. Όπως τόνισε όμως, η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει στις θέσεις της.

«Πρέπει οι ΗΠΑ να κάνουν το πρώτο βήμα για να δείξουν ότι είναι έτοιμες να συνεργαστούν μαζί μας με τους όρους που θέτουμε... Η συνεργασία πρέπει να βασίζεται στην ισότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό», ανέφερε ο Καμάλ Χαραζί, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Η ατζέντα θα προετοιμαστεί εκ των προτέρων, ώστε να εξασφαλιστεί η σαφήνεια του περιεχομένου και της διαδικασίας των συζητήσεων», επισήμανε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «δυστυχώς ο πρόεδρος Τραμπ δεν πιστεύει στη διπλωματική προσέγγιση και προτιμά να επιτυγχάνει τους στόχους του μέσω της βίας».

Ο Χαραζί υποστήριξε ότι οι όροι του Ιράν για την προσέγγιση με την Ουάσιγκτον δεν έχουν αλλάξει από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας τον Ιούνιο. Όπως τόνισε, ο εμπλουτισμός ουρανίου θα συνεχιστεί, επειδή η χώρα χρειάζεται καύσιμο για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και για ιατρικούς σκοπούς.

Το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της Τεχεράνης, το οποίο βρίσκεται σε φάση επέκτασης, επίσης δεν θα τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. «Το μόνο θέμα που θα συζητήσουμε με τις ΗΠΑ είναι το πυρηνικό πρόγραμμα», ξεκαθάρισε.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν το καλοκαίρι, η Ουάσιγκτον επέμεινε ότι το Ιράν πρέπει να σταματήσει πλήρως τον εμπλουτισμό ουρανίου. Η Τεχεράνη, από την άλλη, παρέμεινε ανένδοτη, επιμένοντας ότι ο εμπλουτισμός θα συνεχιστεί, αλλά όχι σε επίπεδα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Ο Χαραζί δήλωσε ότι ο «βαθμός εμπλουτισμού» – και όχι ο ίδιος ο εμπλουτισμός – θα αποτελέσει το επίκεντρο των πιθανών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής σύγκρουσης με τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ, απάντησε: «Όλα είναι πιθανά. Αλλά είμαστε έτοιμοι για αυτό».

Για το αν υπάρχει περιθώριο επίτευξης συμφωνίας με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο αξιωματούχος απάντησε: «Νομίζω πως ναι».

«Εάν γίνουν πραγματικές διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, υπάρχουν τρόποι και μέσα για να διασφαλιστεί ότι το Ιράν θα μπορεί να συνεχίσει τον εμπλουτισμό του και ταυτόχρονα δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων», σημείωσε.

Ο Χαραζί, τέλος, έστειλε μέσω του CNN μήνυμα στον Αμερικανό πρόεδρο: «Κάντε μια θετική προσέγγιση στο Ιράν και σίγουρα θα ανταποκριθούμε. Αυτό περιλαμβάνει το να απέχουν οι ΗΠΑ από οποιαδήποτε χρήση βίας εναντίον του Ιράν», είπε. «Το έχουν δοκιμάσει αυτό και τώρα καταλαβαίνουν ότι δεν είναι αποδεκτό και δεν είναι εφικτό», κατέληξε.

