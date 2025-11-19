Η κινεζική κυβέρνηση θα αναστείλει τις εισαγωγές ιαπωνικών θαλασσινών, μεταδίδουν ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, καθώς η διπλωματική κρίση ανάμεσα στο Πεκίνο και το Τόκιο εξαιτίας δηλώσεων της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι για την υπόθεση της Ταϊβάν.

Η Κίνα - ο μεγαλύτερος αγοραστής θαλασσινών που εξάγονται από την Ιαπωνία - το 2023 είχε απαγορεύσει τις εισαγωγές καθώς η Ιαπωνία άρχισε να ρίχνει στον Ειρηνικό ποσότητες νερού που χρησιμοποιούνταν για να ψύχονται αντιδραστήρες στον κατεστραμμένο το 2011 πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στη Φουκουσίμα.

Το Πεκίνο είχε πολύ πρόσφατα ξαναρχίσει τις αγορές ιαπωνικών θαλασσινών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.