Η Ουγγαρία θα επανεξετάσει τη χρηματοδότηση και εφαρμογή του σχεδίου επέκτασης της μονάδας πυρηνικής ενέργειας Paks, δήλωσε σήμερα ο υποψήφιος υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας, καθώς η νέα κυβέρνηση παρουσίασε τη στρατηγική της έπειτα από τη συντριπτική εκλογική νίκη της.

Το σχέδιο ύψους 12,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επέκταση του πυρηνικού σταθμού ισχύος δύο γιγαβάτ Paks με δύο ρωσικής κατασκευής αντιδραστήρες VVER κατακυρώθηκε το 2014 χωρίς διαγωνισμό στην κρατική εταιρία πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας Rosatom και καθυστερεί επί χρόνια.

Πολιτικοί παρατηρητές αναφέρονται συχνά στο σχέδιο ως ένα άριστο παράδειγμα των στενών σχέσεων της Βουδαπέστης με τη Μόσχα υπό τον απερχόμενο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν τις οποίες η νέα κυβέρνηση έχει υποσχεθεί να αλλάξει στο πλαίσιο μιας ώθησης για βελτίωση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Χρειαζόμαστε μια διαφανή πυρηνική στρατηγική», δήλωσε ο Ίστβαν Καπιτάνι σε κοινοβουλευτική ακρόαση.

«Πρέπει να επανεξετάσουμε τη χρηματοδότηση και τα κόστη (του σχεδίου επέκτασης) του Paks 2 και των προϋποθέσεων εφαρμογής του. Αυτά είναι εμπιστευτικά συμβόλαια, τα οποία δεν έχουμε δει ακόμη, πρέπει να τα εξετάσουμε», είπε.

Ο κεντροδεξιός ηγέτης Πίτερ Μαγιάρ, που ορκίστηκε πρωθυπουργός προχθές Σάββατο, δήλωσε τον περασμένο μήνα πως το κόστος του σχεδίου έχει αυξηθεί πολύ. Η Rosatom είπε ότι είναι έτοιμη να αιτιολογήσει την πρόσθετη επιβάρυνση.

Ο Καπιτάνι είπε πως η πυρηνική ενέργεια θα συνεχίσει να παίζει σημαντικό ρόλο στην Ουγγαρία.

Ο υποψήφιος υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας της Ουγγαρίας υποσχέθηκε επίσης να καταπολεμήσει τη διαφθορά. Επικριτές του Βίκτορ Όρμπαν λένε πως η διαφθορά ήταν ανεξέλεγκτη επί των ημερών του, κάτι που αρνείται ο πρώην πρωθυπουργός.

Στο μεταξύ, η υποψήφια υπουργός Εξωτερικών Ανίτα Όρμπαν δήλωσε σε άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή πως η πρώτη της δουλειά θα είναι να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στην Ουγγαρία που είχε διαβρωθεί υπό την προηγούμενη κυβέρνηση. Επί των ημερών του Όρμπαν, η Ουγγαρία ήταν σε συνεχή σχεδόν σύγκρουση με την ΕΕ για θέματα που ξεκινούσαν από το κράτος δικαίου και έφθαναν μέχρι τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Οι συνεχιζόμενες στενές σχέσεις της Βουδαπέστης με τη Μόσχα, παρά τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, σε συνδυασμό με την απόφασή της να μπλοκάρει χρήματα για το Κίεβο αύξησαν τις εντάσεις έτι περαιτέρω.

«Πρέπει να περάσουν νόμοι που θα διασφαλίζουν ότι το δικαστικό σώμα της Ουγγαρίας είναι ανεξάρτητο, ότι οι δημόσιοι πλειοδοτικοί ή μειοδοτικοί διαγωνισμοί είναι διαφανείς, ότι η διαφθορά μπορεί να καταπολεμηθεί, ότι οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης μπορούν να ελεγχθούν και η διάθεση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να παρακολουθείται», είπε η Όρμπαν.

Η υποψήφια υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας τόνισε ότι η χώρα της δεν θα στείλει στρατιώτες ή όπλα στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

