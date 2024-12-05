Κυβέρνηση τεχνοκρατών επιθυμούν οι δύο στους τρεις Γάλλους σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση από το ινστιτούτο Elabe για το BFMTV ενώ παράλληλα δηλώνουν ικανοποιημένοι από την πτώση της κυβέρνησης Μπαρνιέ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο στην ερώτηση για τον διάδοχο του Μισέλ Μπαρνιέ, το 66% δήλωσε υπέρ της σύνθεσης μιας κυβέρνησης τεχνοκρατών.

Εν αναμονή του σημερινού διαγγέλματος του Εμανουέλ Μακρόν προς τον γαλλικό λαό στις 21.00 ώρα Ελλάδας, το μείζον ερώτημα που πλανάται στη Γαλλία είναι ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός που θα αντικαταστήσει τον Μισέλ Μπαρνιέ και κυρίως από ποιες πολιτικές δυνάμεις θα στηριχθεί.

Τύπος και αναλυτές εκτιμούν πως ο Γάλλος πρόεδρος θα δώσει σήμερα απάντηση στο ερώτημα αυτό, χωρίς ωστόσο να είναι κανείς βέβαιος ότι η απάντηση που θα δώσει θα είναι βιώσιμη, δηλαδή θα αποκλείει την πτώση της νέας κυβέρνησης μετά από μια νέα πρόταση μομφής. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Γάλλος πρόεδρος αποκλείεται να προτείνει τον σχηματισμό μίας κυβέρνησης που θα στηρίζεται, είτε στον Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν, είτε στην Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λυκ Μελανσόν.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος Μακρόν, ενόψει του διαγγέλματος, συναντήθηκε σήμερα με τους προέδρους της Εθνοσυνέλευσης και τη Γερουσίας, αλλά και με τον φίλα προσκείμενο στην παράταξη του, κεντρώο πολιτικό Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος είναι ένα από τα πολιτικά πρόσωπα που πιθανολογούνται για τη θέση του πρωθυπουργού. Το πρωί ο Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε επίσης με τον Μισέλ Μπαρνιέ ο οποίος υπέρβαλε και τυπικά την παραίτηση του, αλλά ο Γάλλος πρόεδρος του ζήτησε να παραμείνει στη θέση του πρωθυπουργού ως τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης.

