Χριστοδουλίδης: Ουδέν σχόλιο για δημοσιεύματα ενίσχυσης αποτρεπτικής ισχύος

«Καμία απολύτως δήλωση επί της ουσίας των κινήσεων που προβαίνουμε για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας» δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, προσερχόμενος στο Nicosia Risk Forum 2024, το οποίο διεξάγεται σε ξενοδοχείο της Λάρνακας.

Σε ερώτηση για το θέμα του αντιπυραυλικού συστήματος της Κύπρου, ο Χριστοδουλίδης είπε «καμία απολύτως δήλωση επί της ουσίας των κινήσεων που προβαίνουμε για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα κάνουμε και κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο για να ενισχύσουμε την αποτρεπτική ισχύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, όχι μόνο λόγω του γεγονότος ότι είμαστε χώρα υπό κατοχή, αλλά και ως κράτος μέλος της ΕΕ σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας»

«Θα πρέπει – και, επαναλαμβάνω, το πράττουμε συγκεκριμένα και μακριά από την επικαιρότητα – να ενισχύουμε την αποτρεπτική ισχύ της Κυπριακής Δημοκρατίας», επεσήμανε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Πρόσθεσε ότι «είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο - για να πάω και σε ένα θέμα για το οποίο πρόσφατα ακούστηκαν διάφορα- που προβαίνουμε και σε ενέργειες σε σχέση με τις ΗΠΑ, σε σχέση με το ΝΑΤΟ».

Ο Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι «το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να είμαστε μέλος της βορειοατλαντικής συμμαχίας αποτρέπει την Εθνική Φρουρά, σε διάφορα επίπεδα, από το να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Και εμείς, ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, έχουμε προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, ειδικότερα με τις ΗΠΑ, για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας, για ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς».

Πρόσθεσε ότι «έγιναν πολλά και ανακοινώθηκαν, το αμέσως επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν και περισσότερα».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι υπάρχει μεγάλη αντίδραση από πλευράς Τουρκίας, τόσο για το Iron Dome (Σιδερένιο Θόλο), όσο και για την πιθανότητα ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «δεν θέλω να σχολιάσω τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Η Τουρκία μπορεί να τοποθετείται όπως η ίδια κρίνει σωστό».

Επικοινωνία Τραμπ- Χριστοδουλίδη

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα Ο Κύπριος Πρόεδρος και ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία εκφράστηκε η κοινή πρόθεση για ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας των δύο χωρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυπριακής κυβέρνησης ο Χριστοδουλίδης κατά τη τηλεφωνική επικοινωνία συνεχάρη τον Τραμπ για την εκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ και υπογράμμισε την πρόθεση όπως συνεργαστούν στενά για την περαιτέρω σύσφιγξη των δεσμών των δυο χωρών.

Έγινε, επίσης, ιδιαίτερη αναφορά στην ευρεία συνεργασία των δύο χωρών και στο υψηλό επίπεδο που αυτές έχουν φτάσει το τελευταίο διάστημα σε τομείς όπως η άμυνα και η ασφάλεια, οι επενδύσεις, η οικονομία, καθώς και ως προς την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και αντιμετώπιση κρίσεων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Εκφράστηκε εξάλλου η κοινή πρόθεση όπως στο πλαίσιο της στρατηγικής σχέσης και του Στρατηγικού Διαλόγου μεταξύ Κύπρου και ΗΠΑ, διευρυνθεί και ενισχυθεί η διμερής συνεργασία σε αριθμό τομέων, τόσο προς το όφελος των δυο χωρών όσο και της περιοχής, γενικότερα.

Συζητήθηκαν, επίσης, οι ανησυχητικές εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να τονίζει πως η Κύπρος παραμένει ένας στενός και αξιόπιστος εταίρος των ΗΠΑ στις προσπάθειες για προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ανάπτυξης στην περιοχή.

Σε σχετική ανάρτηση προέβη και ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο Χ.

