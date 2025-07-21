Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X του Ίλον Μασκ δήλωσε τη Δευτέρα ότι αρνείται όλους τους ισχυρισμούς των γαλλικών αρχών σχετικά με χειραγώγηση του αλγορίθμου της και τη «δόλια εξαγωγή δεδομένων», προσθέτοντας ότι δεν έχει αποδεχτεί τις απαιτήσεις που διατυπώθηκαν σε γαλλική ποινική έρευνα.

«Οι γαλλικές αρχές ζήτησαν πρόσβαση στον αλγόριθμο συστάσεων του X και σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σχετικά με όλες τις αναρτήσεις χρηστών στην πλατφόρμα, προκειμένου αρκετοί "ειδικοί" να αναλύσουν τα δεδομένα και να "αποκαλύψουν την αλήθεια" σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας X», σχολίασε το X, προσθέτοντας ότι αρνήθηκε τα αιτήματα, καθώς «έχει το νόμιμο δικαίωμα να το κάνει».

Υπενθυμίζεται ότι η μονάδα καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος της Εισαγγελίας του Παρισιού ξεκίνησε έρευνα στις 9 Ιουλίου για το κοινωνικό δίκτυο X, τη διοίκηση και τα στελέχη του, καθώς υπάρχουν «υποψίες χειραγώγησης του αλγορίθμου της πλατφόρμας προκειμένου να επιτευχθούν ξένες παρεμβάσεις». Οι γαλλικές αρχές θεωρούν ότι οι παρεμβάσεις αυτές έχουν ως στόχο τη διάδοση μισαλλόδοξων μηνυμάτων, κάτι που κρίνουν απειλητικό για τη Γαλλική Δημοκρατία.

Πηγή: skai.gr

