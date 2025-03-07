Φιλιά, φωτογραφίες και μια υπόσχεση, να εξοπλίσουν την Ουκρανία. Στη χθεσινή συνεδρίαση των Ευρωπαίων ηγετών, οι 27 εκπόνησαν σχέδια για να ενισχύσουν τον αμυντικό τομέα της ΕΕ, αλλά δεν κατόρθωσαν να συμφωνήσουν σε οποιεσδήποτε νέες δεσμεύσεις για την ενίσχυση της Ουκρανίας στο άμεσο μέλλον.

Πριν από τη Σύνοδο, διπλωμάτες από χώρες που υποστηρίζουν σθεναρά την Ουκρανία εξέφρασαν την ελπίδα ότι η συνάντηση θα αποδώσει νέες δεσμεύσεις για να βάλει το Κίεβο σε ισχυρότερη θέση. Όμως, μετά από 10 ώρες συνομιλιών και παρά τη δημόσια αγκαλιά του Ζελένσκι με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Αντόνιο Κόστα, οι εθνικοί ηγέτες επικεντρώθηκαν μόνο στις συλλογικές προσπάθειές τους για τη δημιουργία ενός κατακερματισμένου αμυντικού τομέα, σχολιάσει σε ανάλυσή του για τα όσα διαδραματίστηκαν χθες στη Σύνοδο το Politico.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν δεν έκρυψε την υποστήριξή του στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Η υπόλοιπη ΕΕ ωστόσο, απέρριψε κάθε αίσθηση διχασμού. Έτσι χωρίς την Ουγγαρία, 26 χώρες υπέγραψαν κοινό κείμενο για την Ουκρανία που χαράσσει κόκκινες γραμμές για μελλοντικές ειρηνευτικές συνομιλίες, συνεχίζει να στηρίζει το Κιέβο στην πορεία του προς την ένταξη στην ΕΕ και υπόσχεται μελλοντική στρατιωτική βοήθεια χωρίς όμως συγκεκριμένους στόχους.

Ειρήνη μέσα από τη δύναμη

Με τη συνηθισμένη μαύρη ενδυμασία που φοράει εν καιρώ πολέμου η οποία είχε προκαλέσει χλεύη από τον Τραμπ κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε σε μια λίστα με τις άμεσες ανάγκες της χώρας του στις δηλώσεις του κατά την άφιξή του στις Βρυξέλλες.

Αφού περιέγραψε τις καθημερινές ρωσικές επιθέσεις, πρόεδρος της Ουκρανίας κάλεσε την Ευρώπη να «επιταχύνει» τις εργασίες της για ένα χρηματοοικονομικό μέσο που θα βοηθήσει τον στρατό της Ουκρανίας. Απαίτησε ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και προέτρεψε την ΕΕ να προχωρήσει με τα σχέδια για την αποδοχή της Ουκρανίας στο μπλοκ έως το 2030.

«Η επίτευξη «ειρήνης μέσω δύναμης» απαιτεί η Ουκρανία να βρίσκεται στην ισχυρότερη δυνατή θέση, με τις ισχυρές στρατιωτικές και αμυντικές δυνατότητες της ίδιας της Ουκρανίας ως ουσιαστικό συστατικό», ανέφερε η δήλωση που υπογράφεται από τους 26 ηγέτες.

Ένας διπλωμάτης της ΕΕ που μίλησε στο Politico υπό τον όρο της ανωνυμίας του υπερασπίστηκε τα σχέδια της ΕΕ να αυξήσει τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Όπως σχολιάζει το δημοσίευμα, αν και η Κάγια Κάλλας προσπάθησε πριν την έναρξη της Συνόδου να συσπειρώσει τις χώρες της ΕΕ γύρω από μια προσπάθεια εξεύρεσης τουλάχιστον 20 δισεκατομμυρίων ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια για να την παραδώσει στην Ουκρανία το 2025, σύμφωνα με αρκετούς διπλωμάτες, αυτή η προσπάθειά της αυτή απέτυχε να κερδίσει ομόφωνη υποστήριξη. Ο Ζελένσκι έλαβε ορισμένες συγκεκριμένες δεσμεύσεις την Πέμπτη, αυτές όμως δεν ήταν από την ΕΕ. Η Νορβηγία δεσμεύτηκε να ενισχύσει την άμεση στρατιωτική της βοήθεια προς την Ουκρανία στα 8 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2025, υπερδιπλασιάζοντας την προηγούμενη δέσμευσή της.

Ο ελέφαντας στο δωμάτιο

Το κύριο ερώτημα που αιωρείται πάνω από το μέλλον της Ουκρανίας είναι εάν η ΕΕ μπορεί να αντικαταστήσει ή να αντισταθμίσει με κάποιο τρόπο τη διακοπή της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας και των πληροφοριών.

Η πρωθυπουργός της Εσθονίας Κρίστεν Μιχάλ έθεσε το θέμα κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που έγιναν κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ ρωτώντας «Μπορούμε να το κάνουμε μόνοι;» Η απάντηση που έλαβε ήταν μια ηχηρή σιωπή, σχολιάζει το δημοσίευμα.

Οι χώρες της ΕΕ έχουν συλλογικά δεσμευτεί να κάνουν περισσότερα για την Ουκρανία όσον αφορά την οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη από ό,τι οι ΗΠΑ από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας πριν από τρία χρόνια. Αυτή η υποστήριξη θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες και μεταφράζεται σε περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε οικονομική βοήθεια που προορίζεται για το 2025 μέσω δανείων από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας.

Αλλά το τέλος της στρατιωτικής υποστήριξης των ΗΠΑ αφήνει ένα κενό στην ικανότητα των συμμάχων να υποστηρίζουν την Ουκρανία σε όλες τις πτυχές του πολέμου της, κυρίως όταν πρόκειται για πληροφορίες και στόχευση πληροφοριών για όπλα ακριβείας.

«Το τέλος της ανταλλαγής πληροφοριών είναι πράγματι πολύ σημαντικό για την Ουκρανία», δήλωσε στο Politico ο συνταγματάρχης Φίλιπ Ίνγκραμ, πρώην αξιωματικός των πληροφοριών του βρετανικού στρατού. «Σημαίνει ότι χάνεται η πρόσβαση σε πληροφορίες απόκτησης στόχων για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, αλλά και αναχαίτιση εισερχόμενων ρουκετών και drones. Τα κράτη μέλη της ΕΕ απλώς δεν έχουν πολλές δυνατότητες στρατηγικής πληροφόρησης επειδή εστιάζουν περισσότερο στο εσωτερικό τους - χώρες όπως η Γερμανία εξαρτώνται αποκλειστικά από το ΝΑΤΟ. Αυτές, αντιμετωπίζουν τώρα την προοπτική να πρέπει να ανεβάσουν ρυθμό, αλλά χρειάζονται δεκαετίες και εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια».

Και καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες χθες δειπνούσαν, μια αναφορά του NBC News που επικαλείται νυν και πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ εγείρει νέες αμφιβολίες για τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, υποδηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να δεσμευτεί να υπερασπιστεί μόνο χώρες που αφιερώνουν ένα ορισμένο ποσοστό του ΑΕΠ τους στην άμυνα.

Το Politico κλείνει λέγοντας ότι όταν οι 27 κάθισαν χθες στο τραπέζι των συζητήσεων ο αγώνας τους να αποφύγουν την απώλεια της εγγύησης ασφαλείας των ΗΠΑ αποδείχθηκε ότι ήταν η προτεραιότητά τους ενώ η ενίσχυση της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης κατέληξε να είναι μια μακρινή ανησυχία δεύτερης τάξης - όπως αποδεικνύεται από τον χρόνο που ξόδεψαν μιλώντας για την Ουκρανία έναντι της άμυνας.

«Η συζήτηση για την άμυνα διήρκεσε τις περισσότερες από τις 10 ώρες, με τους ηγέτες να κλείνουν τις απόψεις τους για το πώς θα χρηματοδοτήσουν μια αμυντική ενίσχυση 800 δισεκατομμυρίων ευρώ και πόσο από την επένδυσή τους θα ξοδέψουν σε ευρωπαϊκές πηγές έναντι μη κοινοτικών πηγών. Οι συνομιλίες για την Ουκρανία, ωστόσο, έγιναν σε περίπου 15 λεπτά, σύμφωνα με διπλωμάτη της ΕΕ. Αυτό τα λέει όλα» καταλήγει το δημοσίευμα.

Πηγή: skai.gr

