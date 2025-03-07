Μεγάλη ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν σήμερα Γάλλοι πολίτες αφού έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε αρκετές σιδηροδρομικές γραμμές στο Παρίσι μετά τον εντοπισμό βόμβας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου σε απόσταση 2,5 χλμ. από τον σταθμό Gare du Nord

Συγκεκριμένα, κανένα τρένο δεν διέρχεται προς ή από τον Gare du Nord και όλα τα τρένα της RER, τα περιφερειακά, της TGV και του Eurostar έχουν αναστείλει τα δρομολόγιά τους μέχρι τουλάχιστον τις 10 π.μ.

🚨🇫🇷ALERTE - La circulation est totalement SUSPENDUE à la #GareduNord à #Paris, après la découverte d'une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale.



(📹Témoin à AR) pic.twitter.com/r4jcEHNQzK — Actu React Info (@actureact_info) March 7, 2025

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης οι καθυστερήσεις φτάνουν έως και τις δύο ώρες.

Μια ομάδα εξουδετέρωσης βομβών εργάζεται στο σημείο περίπου από τις 6 το πρωί και εξακολουθεί να αξιολογεί τη σκηνή, δήλωσε η γαλλική εθνική σιδηροδρομική εταιρεία SNCF.

🔴 6h19

Paris Gare du Nord



La circulation des trains est interrompue au départ et à l'arrivée de la gare du Nord jusqu'à 6h30 à la demande des forces de l'ordre. pic.twitter.com/lefTiFdl3H — TER Hauts-de-France (@TERHDF) March 7, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.