Παρίσι: Ταλαιπωρία για τους επιβάτες των τρένων -Διακόπηκαν τα δρομολόγια του Eurostar λόγω βόμβας του Β΄ Παγκοσμίου στις γραμμές (Βίντεο)

Κανένα τρένο δεν διέρχεται προς ή από τον πολυσύχναστο σταθμό του Παρισιού Gare du Nord - Ομάδα εργάζεται για την εξουδετέρωση της βόμβας

Τρένα Γαλλία

Μεγάλη ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν σήμερα Γάλλοι πολίτες αφού έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε αρκετές σιδηροδρομικές γραμμές στο Παρίσι μετά τον εντοπισμό βόμβας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου σε απόσταση 2,5 χλμ. από τον σταθμό Gare du Nord

Συγκεκριμένα, κανένα τρένο δεν διέρχεται προς ή από τον Gare du Nord και όλα τα τρένα της RER, τα περιφερειακά, της TGV και του Eurostar έχουν αναστείλει τα δρομολόγιά τους μέχρι τουλάχιστον τις 10 π.μ.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης οι καθυστερήσεις φτάνουν έως και τις δύο ώρες.

Μια ομάδα εξουδετέρωσης βομβών εργάζεται στο σημείο περίπου από τις 6 το πρωί και εξακολουθεί να αξιολογεί τη σκηνή, δήλωσε η γαλλική εθνική σιδηροδρομική εταιρεία SNCF.

