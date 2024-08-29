Γαλλία: Μακρόν και Στάρμερ συζήτησαν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δεσμεύτηκε σήμερα Πέμπτη να ενισχύσει τους δεσμούς της χώρας του με τη Βρετανία όσον αφορά την άμυνα, το μεταναστευτικό και την ασφάλεια, αλλά επίσης και στον ενεργειακό τομέα, μετά τη συνάντηση που είχε στο Παρίσι με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης την ανάγκη αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή τους για κατάπαυση του πυρός.

Μακρόν και Στάρμερ συμφώνησαν ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να συνεχιστεί η υποστήριξη της Ουκρανίας για όσο διάστημα χρειαστεί ώστε να διασφαλιστεί η άμυνα και η ασφάλεια της χώρας αυτής αλλά και της Ευρώπης συνολικά.

Working together, for a safe and secure future 🇬🇧🇫🇷



Today, Prime Minister @Keir_Starmer visited President @EmmanuelMacron in Paris where they spoke about the importance of a strong relationship between the UK and France to tackle issues such as immigration. pic.twitter.com/6AKIfpxIIK — UK Prime Minister (@10DowningStreet) August 29, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

