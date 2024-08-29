Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παρίσι: Μακρόν και Στάρμερ συζήτησαν την κατάσταση σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία - «Στήριξη στο Κίεβο όσο χρειαστεί»

Μακρόν και Στάρμερ συζήτησαν την ανάγκη αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με νέα έκκληση για κατάπαυση του πυρός

Γαλλία: Μακρόν και Στάρμερ συζήτησαν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δεσμεύτηκε σήμερα Πέμπτη να ενισχύσει τους δεσμούς της χώρας του με τη Βρετανία όσον αφορά την άμυνα, το μεταναστευτικό και την ασφάλεια, αλλά επίσης και στον ενεργειακό τομέα, μετά τη συνάντηση που είχε στο Παρίσι με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης την ανάγκη αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή τους για κατάπαυση του πυρός.

Μακρόν και Στάρμερ συμφώνησαν ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να συνεχιστεί η υποστήριξη της Ουκρανίας για όσο διάστημα χρειαστεί ώστε να διασφαλιστεί η άμυνα και η ασφάλεια της χώρας αυτής αλλά και της Ευρώπης συνολικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κιρ Στάρμερ Εμανουέλ Μακρόν
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark