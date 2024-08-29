Σοκαριστικό βίντεο δείχνει μια συμμορία ανδρών με όπλα να εισβάλλει μέσα σε πολυκατοικία στο Κολοράντο που έχει καταληφθεί από μια επικίνδυνη συμμορία φυλακισμένων της Βενεζουέλας, σύμφωνα με τη NewYorkPost.

Η ομάδα των οπλισμένων ανδρών, συμπεριλαμβανομένων τριών με πιστόλια και ενός με τουφέκι, μπαίνει σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο προάστιο Aurora του Ντένβερ, όπως δείχνει το βίντεο που έλαβε του KDVR.

Το βίντεο καταγράφηκε νωρίτερα αυτό το μήνα, λίγο πριν λάβει χώρα ανταλλαγή πυροβολισμών στο συγκρότημα διαερισμάτων, The Edge στο Lowry, όπου τραυματίστηκε σοβαρά ένα άτομο και προκλήθηκαν ζημιές σε πολλά αυτοκίνητα, σύμφωνα με τον τοπικό σταθμό ειδήσεων.

