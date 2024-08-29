Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο απόλυτος τρόμος στο Κολοράντο - Συμμορία Βενεζουελανών εισβάλει σε συγκρότημα διαμερισμάτων - Δείτε βίντεο

Η ομάδα των οπλισμένων ανδρών, συμπεριλαμβανομένων τριών με πιστόλια και ενός με τουφέκι, μπαίνει σε συγκρότημα διαμερισμάτων

Συμμορία

Σοκαριστικό βίντεο δείχνει μια συμμορία ανδρών με όπλα να εισβάλλει μέσα σε πολυκατοικία στο Κολοράντο που έχει καταληφθεί από μια επικίνδυνη συμμορία φυλακισμένων της Βενεζουέλας, σύμφωνα με τη NewYorkPost.

Η ομάδα των οπλισμένων ανδρών, συμπεριλαμβανομένων τριών με πιστόλια και ενός με τουφέκι, μπαίνει σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο προάστιο Aurora του Ντένβερ, όπως δείχνει το βίντεο που έλαβε του KDVR.

Το βίντεο καταγράφηκε νωρίτερα αυτό το μήνα, λίγο πριν λάβει χώρα ανταλλαγή πυροβολισμών στο συγκρότημα διαερισμάτων, The Edge στο Lowry, όπου τραυματίστηκε σοβαρά ένα άτομο και προκλήθηκαν ζημιές σε πολλά αυτοκίνητα, σύμφωνα με τον τοπικό σταθμό ειδήσεων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κολοράντο συμμορία όπλα Βενεζουέλα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark