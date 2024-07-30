Εξήντα πέντε άνθρωποι, παιδιά στην πλειονότητά τους, σκοτώθηκαν από το Σάββατο στην Ελ Φάσερ, στην αχανή περιοχή Νταρφούρ του Σουδάν, σε βομβαρδισμούς των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), ανακοίνωσαν χθες τοπικές επιτροπές αλληλοβοήθειας.

Οι ΔΤΥ έχουν εμπλακεί για πάνω από δεκαπέντε μήνες σε πόλεμο με τις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις. Εχθροπραξίες, εξαιρετικά σφοδρές, μαίνονται από τις αρχές του Μαΐου στην Ελ Φάσερ, την πρωτεύουσα της πολιτείας Βόρειο Νταρφούρ, το μοναδικό αστικό κέντρο του δυτικού Σουδάν που δεν έχει πέσει ως αυτό το στάδιο στα χέρια των παραστρατιωτικών.

Ο συντονισμός των επιτροπών αντίστασης της Ελ Φάσερ ανέφερε χθες ότι «οι ΔΤΥ σκότωσαν μέσα σε μόλις τρεις ημέρες πάνω από 43 παιδιά, 13 γυναίκες και 9 άνδρες», κατοίκους της πόλης.

«Μέσα σε μια μέρα μόνο εκτοξεύθηκαν πάνω από 70 ρουκέτες από τους παραστρατιωτικούς Τζαντζαουίντ, εναντίον νοσοκομείων, κατοικιών, ισλαμικών τεμενών και αγορών», συνεχίζει η ανακοίνωση, χρησιμοποιώντας την ονομασία αραβικών πολιτοφυλακών που διέπραξαν σωρεία σφαγών στο Νταρφούρ από το 2003 — διάδοχο σχήμα των οποίων είναι οι ΔΤΥ.

Για «μια από τις πιο αιματηρές ημέρες για την Ελ Φάσερ, για τον άμαχο πληθυσμό, για τα τζαμιά και τα νοσοκομεία, πάνω απ’ όλα για το σαουδαραβικό νοσοκομείο» έκανε λόγο μέσω X ο Μίνι Μινάουι, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Νταρφούρ. Κατήγγειλε ότι οι ΔΤΥ μετέφεραν στην Ελ Φάσερ «σύστημα εκτόξευσης πυραύλων μέσω της Τζενέινα», της πρωτεύουσας του Δυτικού Νταρφούρ. «Η σιωπή της διεθνούς κοινότητας είναι ντροπή», πρόσθεσε.

Τουλάχιστον είκοσι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο στους βομβαρδισμούς της Ελ Φάσερ, δήλωσε ιατρική πηγή στο σαουδαραβικό νοσοκομείο, που έγινε το ίδιο στόχος.

Οι ΔΤΥ έχουν θέσει υπό πολιορκία την πόλη, παγιδεύοντας εκατοντάδες χιλιάδες αμάχους, στην προσπάθειά τους να την κυριεύσουν.

Ο πόλεμος στο Σουδάν ξέσπασε τη 15η Απριλίου 2023 ανάμεσα στον στρατό, υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και τους παραστρατιωτικούς, υπό μέχρι τότε υπ’ αριθμόν δύο της στρατιωτικής χούντας, τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο. Έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, με ορισμένες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ως και 150.000 νεκρούς, σύμφωνα με τον αμερικανό ειδικό απεσταλμένο για το Σουδάν, τον Τομ Περιέλο.

Ανάγκασε εξάλλου πάνω από 11 εκατομμύρια ανθρώπους να μετατραπούν σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες, έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές στις υποδομές κι έχουν φέρει το Σουδάν στα πρόθυρα λιμού.

Και οι δυο αντιμαχόμενες πλευρές κατηγορούνται για σειρά εγκλημάτων πολέμου, καθώς βάζουν εσκεμμένα στο στόχαστρο πολίτες και εμποδίζουν, ή λεηλατούν, την ανθρωπιστική βοήθεια που προορίζεται για τον άμαχο πληθυσμό.

