Είκοσι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 17 τραυματίστηκαν χθες Σάββατο, όταν εξαπολύθηκαν πυρά πυροβολικού εναντίον της πόλης Ελ Φάσερ, στην αχανή περιοχή του Νταρφούρ, δεκαπέντε και πλέον μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Σουδάν, δήλωσε ιατρική πηγή.

«Οι βομβαρδισμοί εναντίον ζωοπανήγυρης και της συνοικίας Ρεντάγεφ στοίχισαν τη ζωή σε 22 ανθρώπους και άλλοι 17 τραυματίστηκαν», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο να μην κατονομαστεί η πηγή στο σαουδαραβικό νοσοκομείο της Φάσερ· αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν για «πυρά πυροβόλων και ολμοβόλων» των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), σε πόλεμο με τις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο βομβαρδισμός «κατέστρεψε σπίτια», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Από τις αρχές Μαΐου μαίνονται άγριες μάχες στην πόλη, την πρωτεύουσα της πολιτείας του Βόρειου Νταρφούρ, το μοναδικό αστικό κέντρο στο δυτικό Σουδάν που δεν έχει πέσει στα χέρια των παραστρατιωτικών.

Οι ΔΤΥ έχουν θέσει υπό πολιορκία την πόλη, παγιδεύοντας εκατοντάδες χιλιάδες αμάχους, στην εκστρατεία τους για να την κυριεύσουν.

Στη Φάσερ επικρατούσε σχετική ηρεμία από τις αρχές Ιουλίου, όταν οι παραστρατιωτικοί βομβάρδισαν αγορά στην πόλη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 15 άμαχοι και να τραυματιστούν άλλοι 29.

Σύμφωνα με απολογισμό της μη κυβερνητικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans Frontières, MSF), ως την 24η Ιουνίου στις μάχες στην Ελ Φάσερ είχαν σκοτωθεί τουλάχιστον 260 άνθρωποι.

Ο πόλεμος ξέσπασε τη 15η Απριλίου 2023 ανάμεσα στον στρατό υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και τους παραστρατιωτικούς υπό μέχρι τότε υπ’ αριθμόν δύο της στρατιωτικής χούντας στο Σουδάν, τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο. Η σύρραξη έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους — ορισμένες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ως ακόμη και 150.000 νεκρούς, σύμφωνα με τον αμερικανό ειδικό απεσταλμένο για το Σουδάν, τον Τομ Περιέλο.

Οι εχθροπραξίες ανάγκασαν εξάλλου πάνω από 11 εκατομμύρια ανθρώπους να μετατραπούν σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες, έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές στις υποδομές κι έσπρωξαν το Σουδάν στα πρόθυρα του λιμού.

Και οι δυο αντιμαχόμενες πλευρές έχουν κατηγορηθεί για εγκλήματα πολέμου, ιδίως πως βάζουν εσκεμμένα στο στόχαστρο πολίτες κι εμποδίζουν, ή λεηλατούν, την ανθρωπιστική βοήθεια για τον άμαχο πληθυσμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

