Ιράν: Ευθύνη των ΗΠΑ αν μας επιτεθεί το Ισραήλ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έδωσε «σιωπηρή έγκριση και ρητή υποστήριξη» στην «παράνομη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ εναντίον του Ιράν», υποστήριξε σήμερα η διπλωματική αποστολή της Τεχεράνης στα Ηνωμένα Έθνη, αναφερόμενη στις δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος την περασμένη εβδομάδα από τη Γερμανία.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα φέρουν την πλήρη ευθύνη για τον ρόλο τους στην υποκίνηση και επιβολή οποιωνδήποτε επιθετικών ενεργειών από το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (…) καθώς και για τις καταστροφικές συνέπειες στην περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια» ανέφερε η αποστολη του Ιράν σε επιστολή της προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο Μπάιντεν, επισκεπτόμενος το Βερολίνο, είπε στους δημοσιογράφους ότι έχει κάποια γνώση του πώς και πότε θα απαντήσει το Ισραήλ στις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν. Αρνήθηκε όμως να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

