Βηρυτός: Ταραχές μεταξύ αστυνομίας και εκτοπισμένων

Η αστυνομία του Λιβάνου επιχείρησε σήμερα να εκκενώσει δια της βίας στη Βηρυτό ένα υπό κατάληψη κτίριο στο οποίο είχαν καταφύγει οικογένειες που διέφυγαν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, με αποτέλεσμα να προκληθούν ταραχές με τους εκτοπισμένους αυτούς, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το κτίριο που βρίσκεται πάνω στην πολυσύχναστη οδική αρτηρία της Χάμρα, στο κέντρο της πόλης, ήταν εγκαταλελειμμένο πριν καταληφθεί από αρκετές οικογένειες, ορισμένες μεταξύ αυτών προέρχονταν από τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ που αποτελεί στόχο τις τελευταίες εβδομάδες των σφοδρών ισραηλινών αεροπορικών βομβαρδισμών.

Έπειτα από μια καταγγελία των ιδιοκτητών του κτιρίου, απόφαση δικαστηρίου διέταξε την εκκένωσή του.

Ταραχές ξέσπασαν μπροστά από το κτίριο μεταξύ της αστυνομίας και του στρατού από τη μια πλευρά και των εκτοπισμένων από την άλλη, με τους τελευταίους να βάζουν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και να εκτοξεύουν αντικείμενα κατά των δυνάμεων της τάξης, σύμφωνα με εικόνες του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι δυνάμεις ασφαλείας "έκαναν έφοδο ξαφνικά στο κτίριο, σαν να ήταν το Ισραήλ που επιτίθεται στους εχθρούς του, όχι σαν να είναι Λιβανέζοι και στις δύο αυτές μεριές", κατήγγειλε η Αμάλ που έφυγε μαζί με τους γονείς της από τα νότια προάστια εξαιτίας των ισραηλινών βομβαρδισμών.

"Θέλησαν να μας βγάλουν έξω με τη βία. Όταν μια πόρτα ήταν κλειστή, αυτοί την έσπαγαν", πρόσθεσε.

Οι δυνάμεις ασφαλείας "μπήκαν μέσα, άρχισαν να φωνάζουν, οι γυναίκες ούρλιαζαν", διηγήθηκε η Λάρα, μια 18χρονη που βρισκόταν επίσης μέσα στο υπό κατάληψη κτίριο με την οικογένειά της. "Δεν είχαμε να πάμε πουθενά".

Μετά τις ταραχές, η εισαγγελία αποφάσισε να δώσει μια επιπλέον προθεσμία 48 ωρών στις οικογένειες για να εκκενώσουν τον χώρο, σύμφωνα με τις αρχές.

Η κλιμάκωση μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, που άρχισε πριν από σχεδόν έναν μήνα, εκτόπισε ένα εκατομμύριο ανθρώπους σε μια χώρα που αριθμεί σχεδόν έξι εκατομμύρια κατοίκους.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνέρρευσαν στην πρωτεύουσα, και συνωστίστηκαν μέσα στα σχολεία, στα σπίτια συγγενών τους ή μέσα σε διαμερίσματα. Εκτοπισμένοι μπήκαν σε κενά κτίρια παραβιάζοντας τις εισόδους τους.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μπασάμ αλ-Μαουλάουι υποσχέθηκε σήμερα να λάβει "έκτακτα μέτρα" για να θέσει τέλος σε "κάθε παραβίαση δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας στη Βηρυτό".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

