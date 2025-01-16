Πόλεμος στην Ουκρανία: Το «καλό» και το «κακό» σενάριο που εξετάζει ο Τραμπ

Σύμβουλοι του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναπτύσσουν μια ευρεία στρατηγική κυρώσεων για να βοηθήσουν στην επίλυση του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg.



Πηγές του Bloomberg ανέφεραν ότι η ομάδα του νέου προέδρου των ΗΠΑ σταθμίζει δύο βασικές στρατηγικές για την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία. Στη συζήτηση συμμετέχουν ορισμένα πρόσωπα από τη μελλοντική κυβέρνηση, πρώην αξιωματούχοι από την πρώτη θητεία του Τραμπ και συντηρητικές δεξαμενές σκέψης.

Το «καλό» σενάριο

Η πρώτη προσέγγιση προβλέπει ένα σενάριο όπου μια λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία «είναι ορατή» και προβλέπει κυρώσεις επί των ρωσικών πετρελαιοπαραγωγών εταιρειών, οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη σύναψη μιας «ειρηνευτικής συμφωνίας», αναφέρει το δημοσίευμα.

Το «κακό» σενάριο

Η δεύτερη επιλογή, γράφει το Bloomberg, βασίζεται σε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της πίεσης στη Μόσχα, με ενισχυμένες κυρώσεις.



Οι πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο διευκρινίζουν ότι τα σχέδια της ομάδας Τραμπ βρίσκονται ακόμη σε πρώιμα στάδια και τελικά θα εξαρτηθούν από τις αποφάσεις του ίδιου του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ.

Από 24ωρο σε εξάμηνο

Οι «24 ώρες» που χρειαζόταν ο Ντόναλντ Τραμπ για να φέρει την ειρήνη στην Ουκρανία, όπως είχε πει επανειλημμένα στην προεκλογική περίοδο, έγιναν «έξι μήνες», καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με την περίπλοκη πραγματικότητα σε διπλωματικό πεδίο αλλά και στο πεδίο της μάχης, με τις ρωσικές δυνάμεις να έχουν εδαφικά κέρδη στο Ντονμπάς, κάτι που οδηγεί σε σκλήρυνση της στάσης του Βλαντίμιρ Πούτιν.



Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ δήλωσε στο Fox News ότι θέτει ως στόχο να σταματήσει τον πόλεμο σε διάστημα 100 ημερών. «Θα ήθελα να θέσω έναν στόχο σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο -θα τον έθετα στις 100 ημέρες και θα προχωρούσα όλο και πιο πίσω», δήλωσε σχετικά όταν ρωτήθηκε για μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία. «Και θα βρω έναν τρόπο να το κάνουμε αυτό βραχυπρόθεσμα, για να βεβαιωθούμε ότι η λύση είναι σταθερή και βιώσιμη και ότι αυτός ο πόλεμος τελειώνει, ώστε να σταματήσει το μακελειό», πρόσθεσε ο Κέλογκ.

«Ρωσία και Ουκρανία να κάνουν παραχωρήσεις»

Την ίδια στιγμή, δηλώσεις υπουργήσιμων στελεχών του Τραμπ στην αρμόδια επιτροπή της Γερουσίας προκάλεσαν δυσαρέσκεια στη Μόσχα.



«Πρέπει να είναι επίσημη θέση των ΗΠΑ ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να φτάσει στο τέλος του», δήλωσε μεταξύ άλλων την Τετάρτη ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Μάρκο Ρούμπιο κατά την ακρόασή του για τη θέση του υπουργού Εξωτερικών.



«Τόσο η Ρωσία, όσο και η Ουκρανία πρέπει να κάνουν παραχωρήσεις για να τελειώσει ο πόλεμος», τόνισε και εξέφρασε την ελπίδα να γίνει η αρχή «με μία κατάπαυση του πυρός». «Η διαμάχη πρέπει να τελειώσει κι αυτό χρειάζεται σκληρή δουλειά», πρόσθεσε.



Αλλά και ο Πιτ Χέγκσεθ που έχει επιλεγεί για υπουργός Άμυνας τόνισε ότι ο Τραμπ έχει «καταστήσει πολύ σαφές» ότι θα ήθελε να δει ένα τέλος σε «αυτή τη σύγκρουση».



«Ξέρουμε ποιος είναι ο επιτιθέμενος», είπε ο Χέγκσεθ. «Γνωρίζουμε ποιος είναι ο ‘’καλός’’. Θα θέλαμε να δούμε (λύση) όσο το δυνατόν πιο επωφελή για τους Ουκρανούς, αλλά αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο 44χρονος πρώην ταγματάρχης.

Δυσαρέσκεια στη Μόσχα

Η Ρωσία δεν θεωρεί τις παρατηρήσεις που έγιναν από υποψηφίους στην κυβέρνηση του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ως επίσημες δηλώσεις, σχολίασε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξή του.



«Νομίζω ότι όλα όσα ακούμε τώρα δεν είναι επίσημη δήλωση. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα στις Ηνωμένες Πολιτείες: όταν ονομάζονται οι υποψήφιοι για τη νέα κυβέρνηση, πρέπει να εγκριθούν από τη Γερουσία. Και κατά τις ακροάσεις έγκρισης, γίνονται ερωτήσεις με στόχο να τους κάνουν να πουν κάτι ενδιαφέρον, κάτι αμφιλεγόμενο», είπε ο Λαβρόφ, σχολιάζοντας τις δηλώσεις που έκανε ο Ρούμπιο.



«Οι Δημοκρατικοί θέλουν οι Ρεπουμπλικάνοι να φαίνονται μη πειστικοί, επειδή ο Τζο Μπάιντεν είπε ότι τα τέσσερα χρόνια (της προεδρίας του) θα είναι ιστορικά για την Αμερική», πρόσθεσε.



«Θα απέχω από ανάλυση που βασίζεται σε ιδέες και σκέψεις που εκφράζονται σε αυτό το στάδιο», είπε ο κορυφαίος Ρώσος διπλωμάτης.



Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Λαβρόφ, η Ρωσία θα περιμένει από την κυβέρνηση του εκλεγμένου προέδρου να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά της και να περιγράψει τις προτάσεις της.



«Όπως είπε ο ίδιος ο Τραμπ σε μια από τις συνεντεύξεις του, θα εργαστεί ενεργά για να "τερματίσει αυτό το αιματηρό χάος", όπως το έθεσε, αλλά πρέπει πρώτα να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του. Έτσι, θα ορκιστεί σε πέντε ημέρες. Στη συνέχεια θα εξετάσει τις προτάσεις που θα τεθούν στο τραπέζι», είπε ο Λαβρόφ.

