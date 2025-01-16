ΗΠΑ: Αυστηρότερες κυρώσεις στη Ρωσία επιθυμεί ο επίλεκτος του Τραμπ για υπουργός Οικονομικών

Ο Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος προαλείφεται για υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι τάσσεται «100%» υπέρ της επιβολής αυστηρότερων κυρώσεων στη Ρωσία, εφόσον βέβαια λάβει σχετικό αίτημα από τον μελλοντικό πρόεδρο των ΗΠΑ.

Κατά την ακρόασή του στη Γερουσία, ο Μπέσεντ είπε πως θεωρεί ότι οι κυρώσεις που επέβαλε η κυβέρνηση Μπάιντεν σε βάρος της Ρωσίας «δεν ήταν αρκετά υψηλές».

Εφόσον εγκριθεί ο διορισμός του και αναλάβει το υπουργείο Οικονομικών, ο Μπέσεντ δήλωσε πως «εφόσον ο πρόεδρος Τραμπ το ζητήσει, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, θα είμαι 100% υπέρ της αυστηροποίησης των κυρώσεων – ιδίως σε βάρος των ρωσικών πετρελαϊκών κολοσσών – σε επίπεδα που θα οδηγούσαν τη Ρωσική Ομοσπονδία στο τραπέζι (σ.σ. των διαπραγματεύσεων)».

Είπε επίσης ότι «η τραγωδία που εκτυλίσσεται στην Ουκρανία» είναι μια από τις μεγαλύτερες που έχει δει στη ζωή του, συμπληρώνοντας ότι θα ήθελε να κάνει ό,τι μπορεί από το νέο του πόστο ώστε να συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου «το συντομότερο δυνατόν».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

