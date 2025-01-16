ΝΑΤΟ: Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το Κρεμλίνο προετοιμάζεται για ειρήνη

Ο επικεφαλής της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, ναύαρχος Ρομπ Μπάουερ (δεξιά στη φωτό), δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες την Πέμπτη ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για ειρήνη. Ως αποτέλεσμα, τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να ενισχύσουν τη στρατιωτική συνεργασία με τους εταίρους και να ενισχύσουν την υποστήριξη προς την Ουκρανία.



«Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει παγκόσμιο αντίκτυπο και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το Κρεμλίνο προετοιμάζεται για ειρήνη. Ο Πούτιν έχει θέσει τη ρωσική οικονομία σε πολεμική βάση, και η Ρωσία συνεργάζεται όλο και πιο στενά με την Κίνα, το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα» σημείωσε ο Μπάουερ.

Πηγή: skai.gr

Αυτό, πρόσθεσε ο Ολλανδός στρατιωτικός, απαιτεί μια ενωμένη, ισχυρή απάντηση. «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επενδύουμε περισσότερο χρόνο και ενέργεια στη στρατιωτική συνεργασία, τη διαλειτουργικότητα και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης με τους εταίρους μας» επισήμανε.Ο ναύαρχος Μπάουερ σημείωσε ότι η συνεδρίαση της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ στις 15-16 Ιανουαρίου περιελάμβανε, για πρώτη φορά, αρχηγούς γενικού επιτελείου από 26 χώρες εταίρους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Οι χώρες που εκπροσωπήθηκαν ήταν η Αρμενία, η Αυστρία, το Αζερμπαϊτζάν, η Αίγυπτος, η Γεωργία, το Ισραήλ, η Ιαπωνία, η Ιορδανία, το Καζακστάν, η Μολδαβία, το Κατάρ, η Δημοκρατία της Κορέας (Νότια Κορέα), η Σερβία, η Ελβετία και η Ουκρανία.«Σήμερα, οι Συμμαχικοί Αρχηγοί Άμυνας μίλησαν εκτενώς με τον Ουκρανό ομόλογό τους, στρατηγό Ολεξάντερ Σίρσκι. Επιβεβαιώσαμε ότι το ΝΑΤΟ θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει και να επενδύσει στην Ουκρανία για τα επόμενα χρόνια, προστατεύοντας παράλληλα τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες, μεταξύ άλλων μέσω βοήθειας και εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας για την Ουκρανία».Μετά την προηγούμενη συνεδρίαση της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, ο ναύαρχος Μπάουερ προέτρεψε τις χώρες της Συμμαχίας να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 3% του ΑΕΠ.Σε συνέντευξή του στην European Pravda, ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα ξεκαθάρισε ότι η Ουκρανία, και δεν θα δεχτεί υποκατάστατα της πλήρους ένταξης. Ο Σίμπιχα διαβεβαίωσε επίσης ότι η Ουκρανία δεν έχει εγκαταλείψει την αρχή της μη διαπραγμάτευσης σε προσωπικό επίπεδο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.