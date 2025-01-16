NATO: Νορβηγικά F-35 αναπτύχθηκαν ως απάντηση στην είσοδο ρωσικών αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο

Δύο νορβηγικά μαχητικά F-35, που σταθμεύουν στην Πολωνία, αναπτύχθηκαν χθες ως απάντηση σε έναν «τεράστιο αριθμό ρωσικών αεροσκαφών» που εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο, ανακοίνωσε σήμερα η αεροπορική διοίκηση του ΝΑΤΟ με ανάρτηση στο Χ.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που τα νορβηγικά F35, τα οποία στάλθηκαν στην Πολωνία τον περασμένο Δεκέμβριο, πέταξαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

Χθες, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ κατηγόρησε τη Ρωσία ότι σχεδιάζει «τρομοκρατικές ενέργειες» στον αέρα κατά της Πολωνίας και άλλων χωρών.

Ο Τουσκ προέβη σε αυτόν τον ισχυρισμό αφού συναντήθηκε στη Βαρσοβία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Πολωνός πρωθυπουργός προφανώς αναφερόταν σε πακέτα που εξερράγησαν σε αποθήκες εφοδιασμού στην Ευρώπη και για τα οποία αξιωματούχοι δυτικών υπηρεσιών ασφαλείας είπαν ότι εντάσσονται στη δοκιμή ρωσικού σχεδίου για την πρόκληση εκρήξεων σε πτήσεις φορτηγών αεροπλάνων προς τις ΗΠΑ.

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε παντελώς ανυπόστατο τον ισχυρισμό αυτό του Τουσκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

