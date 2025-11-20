Ο Ουκρανός βουλευτής Ολεξίι Χοντσαρένκο έδωσε στη δημοσιότητα στο κανάλι του στο Telegram, και ισχυρίζεται ότι αυτό είναι το πραγματικό ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία. Τo ειρηνευτικό σχέδιο θεωρείται ως ετεροβαρές για το Κίεβο, με την Ουκρανία να χάνει οριστικά τα εδάφη που κατέλαβε η Μόσχα, να μην εντάσσεται στο ΝΑΤΟ, να έχει περιορισμένες αριθμητικά ένοπλες δυνάμεις.

Μια γρήγορη ανάλυση των 28 σημείων:

1. Ουκρανία

Μόνιμα εκτός προοπτικής ΝΑΤΟ — με συνταγματική κατοχύρωση

Περιορισμένες αριθμητικά ένοπλες δυνάμεις, χωρίς πυρηνικό καθεστώς.

Εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ — αλλά υπό όρους.

2. Εδάφη

Κριμαία, Ντόνετσκ, Λουχάνσκ — de facto αναγνωρίζονται ως ρωσικά.

Χερσώνα και Ζαπορίζια — πάγωμα των συνόρων κατά μήκος των σημερινών μετώπων.

Μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη ασφαλείας υπό de facto ρωσικό έλεγχο.

3. Ρωσία

Υπόσχεται ότι δεν θα προβεί στο εξής σε «καμία επίθεση» και δεσμεύεται νομοθετικά.

Σταδιακή επιστροφή στην G8.

Άρση των κυρώσεων βήμα προς βήμα.

4. Τι παίρνει η Ουκρανία

200 δισεκατομμύρια δολάρια για ανοικοδόμηση (συμπεριλαμβανομένων 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία).

Ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια επανεκκινείται υπό την επίβλεψη της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), η ηλεκτρική ενέργεια μοιράζεται 50/50. Σημαντικές επενδύσεις ΗΠΑ-ΕΕ και σύσταση Ταμείου Ανάπτυξης για την Ουκρανία.

5. Ανθρωπιστικά θέματα

Ανταλλαγή όλων των κρατουμένων και επιστροφή των παιδιών που απήχθησαν από τη Μόσχα.

6. Εσωτερική πολιτική

Εκλογές στο Κίεβο 100 ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

Πλήρης αμνηστία για όλους τους συμμετέχοντες στον πόλεμο.

7. Εποπτεία της συμφωνίας

Ελεγχόμενη εφαρμογή από ένα «Συμβούλιο Ειρήνης» με επικεφαλής τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι παραβιάσεις προκαλούν κυρώσεις.

Άμεση κατάπαυση του πυρός και υποχώρηση στις συμφωνημένες θέσεις.

