COP30: Επιτόπου περίθαλψη σε 13 άτομα για εισπνοή καπνού, μετά τη φωτιά

Δεκατρία άτομα έλαβαν θεραπεία για εισπνοή καπνού μετά από πυρκαγιά στον χώρο διεξαγωγής της COP30 στο Μπελέμ της Βραζιλίας την Πέμπτη, ανέφεραν οι διοργανωτές σε ανακοίνωσή τους.

«Νωρίτερα σήμερα, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην Μπλε Ζώνη του χώρου της COP30 στο Μπελέμ. Η πυροσβεστική και οι αξιωματούχοι ασφαλείας του ΟΗΕ ανταποκρίθηκαν άμεσα και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο σε περίπου έξι λεπτά. Ο χώρος εκκενώθηκε με ασφάλεια», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Δεκατρία άτομα έλαβαν επιτόπου περίθαλψη για εισπνοή καπνού. Η κατάστασή τους παρακολουθείται και έχει παρασχεθεί η κατάλληλη ιατρική υποστήριξη.»

Πηγή: skai.gr

