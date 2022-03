Ρουκέτες κατέστρεψαν σήμερα έναν σιδηροδρομικό σταθμό στην κεντροανατολική περιοχή Ντνίπρο της Ουκρανίας, σκοτώνοντας ένα άτομο, προκάλεσαν παράλληλα ζημιές σε σιδηροδρομικές ράγες, σε βαθμό που να εμποδίσουν τη διέλευση αμαξοστοιχιών επ' αόριστον, δήλωσε ο κυβερνήτης Βαλεντίν Ρεζνισέκνκο.

Οι πύραυλοι έπληξαν έναν σταθμό της πόλης Πάβλογκραντ περίπου 60 χλμ ανατολικά της περιφερειακής πρωτεύουσας Ντνίπρο.

Μαίνονται οι μάχες στην Μαριούπολη

Ένας τοπικός περιφερειάρχης στην Ουκρανία δήλωσε σήμερα πως ρωσικές και ουκρανικές δυνάμεις πολεμούν στη Μαριούπολη και κατηγόρησε τις ρωσικές δυνάμεις ότι πυροβόλησαν αδιάκριτα κατά κατοικημένων περιοχών και ουκρανικών στρατιωτικών στόχων.

Οι Ρώσοι αρνούνται ότι στοχεύουν αμάχους.

Μιλώντας στην εθνική τηλεόραση, ο κυβερνήτης της περιοχής του Ντονέτσκ Πάβλο Κιριλένκο δήλωσε ότι άμαχοι δέχονταν ρωσικά πυρά, πέραν των μαχητών της στρατιωτικής μονάδας του Αζόφ.

Οι ρωσικές δυνάμεις μπήκαν στη Μαριούπολη, δηλώνει Αμερικανός αξιωματούχος

Οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται τώρα μέσα στη Μαριούπολη, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της άμυνας των ΗΠΑ.

NEW: Russian forces are now inside Ukraine's besieged city of Mariupol, including separatist forces that came from the Donbas region: senior U.S. defense official

Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι είναι παγιδευμένοι στη Μαριούπολη, όπου η κατάσταση έχει περιγραφεί ως «παγωμένο τοπίο κόλασης γεμάτο με πτώματα και κατεστραμμένα κτίρια», ανέφερε η Human Rights Watch. Δύο «υπερισχυρές βόμβες» συγκλόνισαν την πόλη σήμερα, παρόλο που οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονταν, δήλωσαν οι τοπικές αρχές. «Είναι σαφές ότι οι κατακτητές δεν ενδιαφέρονται για την πόλη της Μαριούπολης, θέλουν να την ισοπεδώσουν, να την κάνουν στάχτη.»

Ο ρεπόρτερ Τζακ Ντετς ανέφερε στο Twitter ότι οι Ρώσοι προσπαθούν να καταλάβουν τη Μαριούπολη και να καθηλώσουν τα ουκρανικά στρατεύματα στο Ντονμπάς, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

NEW: Russia is attempting to capture the besieged city of Mariupol in an effort to pin down Ukrainian troops in the Donbas to prevent them from reinforcing cities, such as Kyiv: senior U.S. defense official