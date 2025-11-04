Την τοποθεσία όπου ο Ιησούς έκανε εξορκισμό σε έναν δαιμονισμένο άνδρα, πιστεύουν ότι βρήκαν οι αρχαιολόγοι στη λίμνη Γεννησαρέτ (ή θάλασσα της Γαλιλαίας) στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τα Ευαγγέλια του Ματθαίου, του Μάρκου και του Λουκά, ο Ιησούς έφτασε με βάρκα στη Θάλασσα της Γαλιλαίας, όπου συνάντησε έναν άνδρα που είχε καταληφθεί από μια «Λεγεώνα» δαιμόνων.

Ο Ιησούς απελευθέρωσε τον άνδρα από τους δαίμονές τους, τους οποίους στη «έστειλε» σε 2.000 γουρούνια, που όρμησαν από μια απότομη πλαγιά στη Θάλασσα της Γαλιλαίας και πνίγηκαν.

Τώρα οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι βρήκαν το ακριβές σημείο που συνέβη το βιβλικό θαύμα.

Ο Δρ. Σκοτ Στρίπλινγκ, διευθυντής ανασκαφών για τους Συνεργάτες για τη Βιβλική Έρευνα (ABR), δήλωσε στο Digging for the Truth ότι ένα μείγμα βιβλικών περιγραφών, γεωγραφίας και βυθισμένων ερειπίων τον οδήγησε στην πόλη Κούρσι στο Ισραήλ.

«Και τα τρία ευαγγέλια λένε ότι ερχόταν με μια βάρκα από τη δυτική πλευρά προς την ανατολική πλευρα. Στο σημείο υπήρχε ένας γκρεμός και τάφοι κοντά» είπε χαρακτηριστικά ο αρχαιολόγος.

Η ανακάλυψη προήλθε από ένα λιμάνι της ρωμαϊκής εποχής, μερικώς βυθισμένο κάτω από τη λίμνη.

Οδηγούμενοι από μια τεράστια αρχαία δεξαμενή ψαριών, που χρησιμοποιούνταν πριν από αιώνες για να διατηρούνται ζωντανά τα φρεσκοαλιευμένα ψάρια, ο Στριπλινγκ και η ομάδα του εντόπισαν το λιμάνι όπου μπορεί να είχε αποβιβαστεί ο Ιησούς, πριν εκτελέσει τον εξορκισμό.

Η υποβρύχια εξερεύνηση αποκάλυψε τεράστιες πέτρινες προβλήτες και προσεκτικά τοποθετημένα μπλοκ που σχημάτιζαν ένα κλασικό λιμάνι. Η επιβεβαίωση της τοποθεσίας του λιμανιού ήταν το κλειδί για την κατανόηση του πού θα μπορούσε να έλαβε χώρα το βιβλικό γεγονός.

