«Η Ρωσία δεν αρνήθηκε ποτέ τις επαφές με την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Συμφωνώ με τον Τραμπ ότι η ουκρανική κρίση θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν ο Τραμπ δεν είχε στερηθεί την εκλογική νίκη. Είμαστε ανοικτοί για συνεργασία με τον Τραμπ», δήλωσε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι «είμαστε έτοιμοι για συνομιλίες για την Ουκρανία».

Ωστόσο, ο Πούτιν δήλωσε σε δημοσιογράφο της ρωσικής τηλεόρασης ότι το ζήτημα των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία περιπλέκεται από το γεγονός ότι ο πρόεδρός της, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει υπογράψει διάταγμα που τον εμποδίζει να διεξάγει συνομιλίες με τον ίδιο. «Υπάρχουν ακόμη ζητήματα, όπως το μπλόκο στις συνομιλίες από το Κίεβο. Αν αρχίσουν οι συνομιλίες, θα είναι παράνομες και το Κίεβο δεν βιάζεται να άρει την απαγόρευση. Μέχρι να αρθεί η απαγόρευση, είναι δύσκολο να μιλήσουμε για τις συνομιλίες. Είναι δύσκολο να μιλήσουμε για κάτι σοβαρό όσο υπάρχει αυτή η απαγόρευση».

Ο Πούτιν δήλωσε ακόμη ότι η Ρωσία έχει κοινά θέματα για να συζητήσει με την αμερικανική κυβέρνηση, όπως η στρατηγική σταθερότητα και το πετρέλαιο. «Οι πολύ υψηλές και οι πολύ χαμηλές τιμές της ενέργειας είναι κακές τόσο για τη Ρωσία όσο και για τις ΗΠΑ. Υπάρχουν πολλά να συζητήσουμε για αυτό».

Ο Ρώσος πρόεδρος περιέγραψε τον Τραμπ, ο οποίος αυτή την εβδομάδα απείλησε να πλήξει τη Ρωσία με νέες κυρώσεις και δασμούς εάν δεν διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου, ως έξυπνο και ρεαλιστή. Είπε ότι δεν περιμένει από τον Αμερικανό πρόεδρο να λάβει αποφάσεις για κυρώσεις που θα βλάψουν στην αμερικανική οικονομία. «Ως εκ τούτου, πιθανότατα, θα ήταν καλύτερο για εμάς να συναντηθούμε, με βάση τις σημερινές πραγματικότητες, για να μιλήσουμε ήρεμα για όλους εκείνους τους τομείς που ενδιαφέρουν τόσο τις ΗΠΑ όσο και τη Ρωσία. Είμαστε έτοιμοι. Αλλά, επαναλαμβάνω, αυτό εξαρτάται πρωτίστως, φυσικά, από τις αποφάσεις και τις επιλογές της σημερινής αμερικανικής κυβέρνησης», σημείωσε.

Απάντηση Κρεμλίνου στον Τραμπ: Η «σύγκρουση στην Ουκρανία» αφορά την εθνική ασφάλεια, όχι το πετρέλαιο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «έτοιμος» να συνομιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά αναμένει «μηνύματα» από την Ουάσινγκτον, επανέλαβε νωρίτερα σήμερα Παρασκευή το Κρεμλίνο.

«Ο Πούτιν είναι έτοιμος. Αναμένουμε μηνύματα. Όλος ο κόσμος είναι έτοιμος» δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η «σύγκρουση στην Ουκρανία» αφορά την εθνική ασφάλεια της Ρωσίας, και όχι τις τιμές του πετρελαίου πρόσθεσε, μετά την έκκληση του προέδρου των ΗΠΑ για μείωση της τιμής του «μαύρου χρυσού».



Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι θα απαιτήσει από τη Σαουδική Αραβία και τον ΟΠΕΚ να μειώσουν το κόστος του πετρελαίου.



Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου, σημείωσε ότι τα ζητήματα για τη Ρωσία στην Ουκρανία «αφορούν την εθνική ασφάλεια, τις απειλές για τους Ρώσους που ζουν εκεί και την άρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης να ακούσουν τις ανησυχίες της Ρωσίας».

Ο Ζελένσκι δεν μπορεί να είναι έτοιμος για διαπραγματεύσεις, υπέγραψε διάταγμα με το οποίο εξαιρεί τον εαυτό του από διαπραγματεύσεις, υποστήριξε ακόμα ο Ρώσος αξιωματούχος.



Η Ουκρανία και η Δύση απορρίπτουν τα ρωσικά επιχειρήματα, λέγοντας ότι η Ρωσία ξεκίνησε τον πόλεμο με την εισβολή τους σε ξένο έδαφος.

