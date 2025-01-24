Η Χαμάς έδωσε στο Ισραήλ τα ονόματα των τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων που πρόκειται να απελευθερωθούν το Σάββατο μετά από 477 ημέρες αιχμαλωσίας.

Οι Καρίνα Αρίεβ, Ντανιέλα Γκιλμπόα, Ναάμα Λέβι και Λίρι Άλμπαγκ θα είναι οι επόμενες όμηροι που θα απελευθερωθούν, δήλωσε εκπρόσωπος των ταξιαρχιών Αλ Κάσαμ, ο Αμπού Ουμπάιντα.

Και οι τέσσερις γυναίκες είναι στρατιώτες και απήχθησαν από τη μονάδα επιτήρησης των IDF στη στρατιωτική βάση Nahal Oz κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε λίγο μετά ότι έλαβε, μέσω διαμεσολαβητών, "κατάλογο των ομήρων" που θα απελευθερωθούν.

Νωρίτερα, η Χαμάς είχε γνωστοποιήσει ότι στο πλαίσιο της δεύτερης ανταλλαγής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί το απόγευμα του Σαββάτου θα απελευθερωθούν τέσσερις γυναίκες, στρατιωτίνες και πολίτες, και θα γίνει ανταλλαγή με Παλαιστίνιους κρατούμενους

Επίσης, η Χαμάς αναμένεται να παράσχει στο Ισραήλ λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση των 30 εναπομεινάντων ομήρων που πρόκειται να απελευθερωθούν στο πρώτο στάδιο της συμφωνίας, παρέχοντας λεπτομέρειες για το ποιοι εξ αυτών είναι ζωντανοί.

Από τον αριθμό των Ισραηλινών ομήρων που θα απελευθερωθούν εξαρτάται και ο αριθμός των Παλαιστίνιων κρατουμένων που θα αποφυλακιστούν.

Πηγή: skai.gr

