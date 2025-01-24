Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων που δημοσιεύτηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Οκτώβριο του 2024 το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ, με εξαγωγές συνολικού ύψους 21,7 δισ. ευρώ και εισαγωγές συνολικού ύψους 16,2 δισ. ευρώ. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 10% και οι εισαγωγές κατά 19% σε μηνιαία βάση. Τα σωρευτικά στοιχεία από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο δείχνουν αύξηση των εισαγωγών κατά 6% και αύξηση των εξαγωγών κατά 3%.

Όσον αφορά τις εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν οι κορυφαίοι προορισμοί από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2024, με αξία 44,9 δισ. ευρώ και 25,1 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Οι εξαγωγές προς την Κίνα μειώθηκαν κατά 937 εκατ. ευρώ (-8 %) λόγω της μείωσης των φορτίων δημητριακών, χοιρείου κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Όσον αφορά τα εξαγόμενα προϊόντα, ο καφές, το τσάι, το κακάο και τα μπαχαρικά σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο, ενώ ακολουθούν οι εξαγωγές ελιών και μειγμάτων παρασκευασμάτων διατροφής.

Οι εισαγωγές στην ΕΕ αγροδιατροφικών προϊόντων από τη Βραζιλία παραμένουν οι μεγαλύτερες και ανέρχονται σε 14,4 δισ. ευρώ, παρά τη μείωση κατά 3 % λόγω της μείωσης των τιμών των ελαιούχων σπόρων και του όγκου των δημητριακών. Οι εισαγωγές από την Ακτή Ελεφαντοστού σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση (+ 2 δισ. ευρώ, + 60 %), κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών του κακάο, ενώ η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε για την Αυστραλία και τη Ρωσία. Οι εισαγωγές δημητριακών μειώθηκαν τόσο σε αξία όσο και σε όγκο, ενώ αυξήθηκαν οι όγκοι των εισαγόμενων ελαιούχων σπόρων και των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών.

