Οι επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων έχουν αφήσει περισσότερες από 900 κοινότητες στην Ουκρανία χωρίς παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και θέρμανσης, δήλωσε τη Δευτέρα ο σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχαΐλο Ποντόλιακ.

«Βάρβαροι του 21ου αιώνα. Η Ρωσία κατέστρεψε 202 σχολεία, 34 νοσοκομεία, 1500+ κτίρια κατοικιών», έγραψε επίσης στο Twitter.

Το υπουργείο Ενέργειας της χώρας ανέφερε ότι 646.000 άνθρωποι σε όλη την Ουκρανία δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα και ότι 130.000 ήταν χωρίς φυσικό αέριο.

