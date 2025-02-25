Το κείμενο που καταρτίστηκε από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ κι υιοθετήθηκε χθες Δευτέρα από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με στήριξη της Ρωσίας αποτελεί «ιστορική συμφωνία», έκρινε η υπηρεσιακή πρεσβεύτρια των ΗΠΑ στον διεθνή οργανισμό Ντόροθι Σέι.

«Καλούμε όλα τα κράτη μέλη να ενωθούν με τις ΗΠΑ για να ωθήσουμε προς διαρκή ειρήνη (...) είμαστε υπερήφανοι που το Συμβούλιο Ασφαλείας μόλις έκανε ακριβώς αυτό, υιοθετώντας μια ιστορική συμφωνία, ένα ορόσημο, το πρώτο στα τρία χρόνια» αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.