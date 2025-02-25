Λογαριασμός
Μεξικό: Πέντε νεκροί εξαιτίας πυρκαγιάς σε κέντρο αποτοξίνωσης - Προσοχή: Σκληρές εικόνες

Πληρώματα ασθενοφόρων που έφθασαν επιτόπου παρέλαβαν 11 ανθρώπους, πέντε από τους οποίους δεν είχαν ζωτικές ενδείξεις εξαιτίας εισπνοής καπνού

Μεξικό: Πέντε νεκροί εξαιτίας πυρκαγιάς σε κέντρο αποτοξίνωσης

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών χθες Δευτέρα στο Μεξικό, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το τραγικό περιστατικό αναφέρθηκε χθες το πρωί και κινητοποιήθηκαν η πυροσβεστική και οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών στον τομέα Τλάλπαν, στο νότιο τμήμα της μεγαλούπολης.

Πληρώματα ασθενοφόρων που έφθασαν επιτόπου παρέλαβαν 11 ανθρώπους, «πέντε από τους οποίους δεν είχαν ζωτικές ενδείξεις εξαιτίας εισπνοής καπνού», ανέφερε μέσω X η γραμματεία ασφαλείας της πρωτεύουσας.

Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών στο Μεξικό

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβώσουν την αιτία της πυρκαγιάς στο κέντρο αυτό, σε τριώροφο κτίριο.

«Ο υπεύθυνος του κέντρου και άλλα τέσσερα πρόσωπα θα παρουσιαστούν ενώπιον λειτουργού της εισαγγελίας» για να καταθέσουν, σύμφωνα με τις αρχές.

Κατά δημοσιεύματα του μεξικανικού Τύπου, κάπου δέκα άνθρωποι διασώθηκαν από πυροσβέστες κι ορισμένοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών στο Μεξικό

Τα κέντρα αποκατάστασης του είδους είναι γνωστά στο Μεξικό με την ονομασία «παραρτήματα» και γενικά τα διαχειρίζονται μη κυβερνητικές οργανώσεις. Κάποια από τα κέντρα έχουν κατηγορηθεί για καταχρήσεις σε βάρος ασθενών ή έλλειψη των κατάλληλων συνθηκών για την απεξάρτηση και την επανένταξή τους.

Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών στο Μεξικό

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μεξικό Πυρκαγιά
