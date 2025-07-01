Ρωσικές αρχές υποστηρίζουν ότι η Μόσχα έχει πλέον τον πλήρη έλεγχο της Λουχάνσκ

Γυναίκα έχασε τη ζωή της χθες Δευτέρα στην πόλη Ντονέτσκ, ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα επικεφαλής των τοπικών αρχών στην ομώνυμη περιφέρεια, ενώ στη γειτονική περιφέρεια Λουχάνσκ, αξιωματούχοι διαβεβαίωσαν πως όλη η επικράτειά της βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχό τους.

Ο Ντένις Πουσίλιν, ο περιφερειάρχης στη Ντονέτσκ, διευκρίνισε πως σε ουκρανικό πυραυλικό πλήγμα εκτός από τον θάνατο τραυματίστηκαν επίσης άλλοι δυο άνθρωποι, ανάμεσά τους ανήλικο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η επίθεση πιθανόν έγινε με –βρετανικής κατασκευής– πύραυλο Storm Shadow, κατά τις τοπικές αρχές.

Δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση από το Κίεβο. Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες αυτές.

Στο μεταξύ ο Λεονίντ Πασέσνικ, περιφερειάρχης της Λουχάνσκ, ανακοίνωσε στη ρωσική κρατική τηλεόραση πως ενημερώθηκε πριν από δύο ημέρες πως είναι πλέον ολόκληρη υπό ρωσικό έλεγχο.

Επισήμως ούτε η Μόσχα, ούτε το Κίεβο έχουν επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο.

Στο παρελθόν πάντως η επιβεβαίωση από το υπουργείο Άμυνας ακολουθεί αμέσως μετά την ανακοίνωση των επιτυχιών τοπικών αρχών ή δυνάμεων.

Αυτές οι δύο περιφέρειες είχαν τεθεί κατά μεγάλο μέρος τους υπό τον έλεγχο αυτονομιστών προσκείμενων στη Μόσχα από το 2014.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει ανακηρύξει την προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών –πέρα από τις δυο προαναφερθείσες, πρόκειται για τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια– καθώς και της χερσονήσου της Κριμαίας. Το Κίεβο και το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας δεν αναγνωρίζουν την προσάρτηση.

