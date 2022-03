Μετά τη ρακέτα το όπλο. Ο Σεργκέι Στακόφσκι, ένας Ουκρανός παίκτης του τένις άφησε την οικογένειά του για να πολεμήσει τη Ρωσία λέγοντας ότι αποφάσισε να επιστρέψει στη χώρα του επειδή ‘’θα ήθελε να παραμείνει στο χάρτη’’.

Ο Στακόφσκι και η σύζυγός του δεν είπαν στα τρία μικρά παιδιά τους πού πήγαινε, αλλά ο ίδιος δήλωσε ότι πιστεύει ότι μπορεί να το καταλάβουν. "Δεν ήταν εύκολη απόφαση... Αν έμενα σπίτι, θα ένιωθα ενοχές που δεν επέστρεψα (στην Ουκρανία). Και τώρα που είμαι εδώ, νιώθω ένοχος που τους άφησα στο σπίτι", είπε.



Ο 36χρονος Ουκρανός κέρδισε τον κορυφαίο Ελβετό τενίστα Ρότζερ Φέντερερ στο Γούιμπλετον το 2013.



"Γεννήθηκα εδώ, οι παππούδες μου είναι θαμμένοι εδώ. Και θα ήθελα να έχω μια ιστορία να πω στα παιδιά μου. Εάν έμενα σπίτι και η Ουκρανία έπεφτε, τότε δεν θα υπήρχε Ουκρανία, ούτε καν στα βιβλία της ιστορίας… Τα ψέματα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν θα μετατρέπονταν σε βιβλία ιστορίας. Η σύγχρονη ιστορία της Ουκρανίας θα ήταν ανύπαρκτη’’ ανέφερε χαρακτηριστικά.



Διευκρίνισε ότι έκανε ένα βασικό μάθημα στρατιωτικής εκπαίδευσης και ότι ‘’άνθρωποι σαν εμένα θα είναι η τελευταία λύση’’, αλλά και ότι είναι καλά στην υγεία του. Όταν ρωτήθηκε αν θα ήταν πρόθυμος να θυσιάσει τη ζωή του για την πατρίδα του, ήταν ειλικρινής: "Αυτή είναι μια ερώτηση στην οποία δεν έχω απάντηση. Δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει ένα άτομο που είναι έτοιμο να σας πει τώρα εάν είναι έτοιμο να θυσιάσει τη ζωή του. Θέλω να δω τα παιδιά μου, αυτό είναι σίγουρο. Θέλω να δω τη γυναίκα μου. Αυτός είναι ο στόχος μου. Αλλά σε μια δεδομένη στιγμή, κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει."



Emotional & compelling interview.



Ukrainian tennis star Sergiy Stakhovsky returns to fight the Russians, leaving his wife & children behind.



Is he prepared to sacrifice his life?

Listen to his answer: pic.twitter.com/eMwy0dUg7r