DW: Βίκτορ Όρμπαν, ο Τραμπ της Ευρώπης

Η αυτοπεποίθηση ήταν κάτι που ποτέ δεν έλειψε από τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας. Ο Βίκτορ Όρμπαν δεν έδειξε να ιδρώνει, όταν αρκετές φορές βρέθηκε στο στόχαστρο της κριτικής του συνόλου σχεδόν των Ευρωπαίων ομολόγων του. Διαφοροποιήθηκε από την ΕΕ στο θέμα του πολέμου της Ουκρανίας, αγνόησε αποφάσεις για το μεταναστευτικό, πανηγύρισε τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο διατηρεί άριστες σχέσεις.



Πρωτοστάτησε στην ίδρυση της ομάδας «Πατριώτες για την Ευρώπη», που σήμερα με 86 έδρες είναι η τρίτη ισχυρότερη στο Ευρωκοινοβούλιο μαζί με το αυστριακό FPÖ, το τσεχικό ΑΝΟ του Αντρέι Μπάμπις, τον Εθνικό Συναγερμό της Λεπέν στην Γαλλία, το ισπανικό Vox του Σαντιάγκο Αμπασκάλ, το πορτογαλικό Chega, το Κόμμα Ελευθερίας του Χερτ Βίλντερς από την Ολλανδία και άλλα μικρότερα κόμματα, όπως η Φωνή Λογικής από την Ελλάδα.

«Είμαστε το μέλλον»

Από αυτοπεποίθηση ξεχείλιζε και η δισέλιδη συνάντευξή του στα ΜΜΕ της περασμένης εβδομάδας στην ελβετική εφημερίδα «Neue Zürcher Zeitung», όταν χαρακτηριστικά δήλωνε: «Ήμασταν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Τώρα αποδεικνύεται ότι είμαστε το μέλλον».



Ο Ούγγρος εθνολαϊκιστής νιώθει δικαιωμένος, όχι μόνο από το ισχυρό ρεύμα που δείχνει να σπρώχνει τα αδελφά κόμματα σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά κυρίως από την επικράτηση του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ. Προσδοκά από αυτή την εξέλιξη όχι μόνο πολιτικά, αλλά και οικονομικά οφέλη. Την περασμένη Παρασκευή ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται να υπογράψει μια εμπορική συμφωνία-μαμούθ για τα δεδομένα της χώρας του, μεταξύ ΗΠΑ και Ουγγαρίας.

Μια συμβολική μετατόπιση

Είναι ο μακροβιότερος πρωθυπουργός της ΕΕ και δεν ανησυχεί από την προσπάθεια της ουγγρικής αντιπολίτευσης να συσπειρωθεί γύρω από ένα νέο πρόσωπο, τον Πέτερ Μάτζαρ, και να αμφισβητήσει την κυριαρχία του στις επόμενες εκλογές, αφού όπως λέει η φθορά είναι λογική για μια κυβέρνηση σε δύσκολους καιρούς.



Η μετεξέλιξη του Όρμπαν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένας καθρέφτης της πολιτικής μετατόπισης ολόκληρης της Ευρώπης προς νεοδεξιές θέσεις. Ξεκίνησε ως μέλος των Ευρωπαίων Φιλελευθέρων, εντάχθηκε αργότερα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μετά από πρόσκληση του τότε καγκελάριου της Γερμανίας Χέλμουτ Κολ και τελικά εγκατέλειψε τους Χριστιανοδημοκράτες, για να δημιουργήσει τους δικούς του «Πατριώτες».

Πάρτι στη Μαδρίτη

Το Σάββατο ο Όρμπαν είχε πάλι την τιμητική του, ως ο μοναδικός πρωθυπουργός στη σύναξη των «Πατριωτών» που οργάνωσε το ισπανικό Vox του Σαντιάγκο Αμπασκάλ στη Μαδρίτη και «τίμησαν» οι Λεπέν, Βίλντερς, Μπάμπις, Σαλβίνι και άλλοι. Ο Αυστριακός Χερμπερτ Κικλ έστειλε εκπρόσωπό του, αφού μετέχει στη Βιέννη στις συνομιλίες με τους Χριστιανοδημοκράτες, προκειμένου να γίνει καγκελάριος.



Στόχος της συνάντησης ήταν να «καθοριστεί η στρατηγική» που θα ακολουθηθεί από την ομάδα για μια «στροφή 180 μοιρών», έτσι ώστε να «ξανακάνουν την Ευρώπη μεγάλη», όπως διακηρύσσει ο Όρμπαν, προσαρμόζοντας το αντίστοιχο σύνθημα του Τραμπ (MAGA). Η ατμόσφαιρα ήταν πραγματικά εορταστική, αλλά η φρασεολογία μάλλον πολεμική.



«Ο τυφώνας Τραμπ σαρώνει τις ΗΠΑ» είπε η Λεπέν. «Ο ανεμοστρόβιλος Τραμπ άλλαξε τον κόσμο μέσα σε λίγες εβδομάδες. Χθες ήμασταν αιρετικοί, σήμερα είμαστε το κυρίαρχο ρεύμα», αναφώνησε ο Όρμπαν στους περίπου 2.000 συγκεντρωμένους. «Ο Πρόεδρος Τραμπ για εμάς είναι σαν αδελφός στα όπλα», υποστήριξε ο Βίλντερς. Παρών και ο Κέβιν Ρόμπερτς, επικεφαλής της υπερσυντηρητικής αμερικανικής δεξαμενής σκέψης Heritage Foundation, που φέρεται να έχει την πατρότητα του εγγράφου, γνωστού ως «Σχέδιο 2025», με τις προτεινόμενες κινήσεις του νέου Αμερικανού Προέδρου για το επόμενο διάστημα.

Προσέγγιση και με τη Βάιντελ

Η μόνη που έλειπε από το πάρτι στη Μαδρίτη ήταν η Αλίς Βάιντελ, από την Εναλλακτική για τη Γερμανία AfD. Κάποιες θέσεις της είχαν φανεί ακραίες ακόμα και στη Λεπέν, κι έτσι δεν προσκλήθηκε αρχικά να ενταχθεί στους «Πατριώτες». Όμως ο Όρμπαν ίσως να ετοιμάζει και εδώ κάποια έκπληξη. Στην προαναφερθείσα συνέντευξή του ανέφερε ότι η Βάιντελ θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα για ένα διήμερο στη Βουδαπέστη, κατόπιν δικής της επιθυμίας. Ο Όρμπαν θεώρησε… αγενές να της αρνηθεί.



Για πολλούς μπορεί εδώ να κυοφορείται μια σημαντική εξέλιξη. Με 14 ευρωβουλευτές και εκπροσωπώντας τον «χώρο» στη Γερμανία, το ακροδεξιό κόμμα, που έχει κατεβάσει τις τελευταίες εβδομάδες εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους εναντίον του, θα έδινε σίγουρα μια άλλη δυναμική στους «Πατριώτες». Και θα ενίσχυε την αυτοπεποίθηση του εμπνευστή της ομάδας, Βίκτορ Όρμπαν, ακόμα περισσότερο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.