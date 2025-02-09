Το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για μια γρήγορη διευθέτηση στην Ουκρανία δεν πρέπει μόνο να τερματίσει τον πόλεμο αλλά και να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει στο μέλλον ρωσική επιθετικότητα, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι το Κίεβο δεν θέλει μια επανάληψη της εμπειρίας των ειρηνευτικών συμφωνιών και διαπραγματεύσεων που είχαν γίνει τα χρόνια πριν την ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, καθώς εκείνες οι συμφωνίες και διαπραγματεύσεις δεν έφεραν αποτελέσματα.

Η εμπειρία αυτή δείχνει τη θέσπιση εγγυήσεων ασφαλείας.

«Μια παγωμένη σύγκρουση θα οδηγήσει σε περισσότερη επιθετικότητα ξανά και ξανά. Ποιος θα κερδίζει και θα μείνει στην ιστορία ως νικητής; Κανείς. Θα είναι μια απόλυτη ήττα για όλους, τόσο για εμάς, που και είναι και το σημαντικό, όσο και για τον Τραμπ», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος στο ITV.

«Δεν χρειάζεται (σ.σ. ο Τραμπ) απλώς να δώσει τέλος στον πόλεμο. Πρέπει να δράσει έτσι ώστε (ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν να μην έχει την ευκαιρία να εξαπολύσει ξανά πόλεμο σε μας. Αυτό είναι το κύριο ζητούμενο και όλοι πρέπει να το αναγνωρίσουν αυτό. Αυτό θα ήταν μια νίκη», είπε ο Ζελένσκι.

Ο ίδιος επανέλαβε την προθυμία του για να έχει διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, υπό την προϋπόθεση ότι θα συμμετάσχουν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις οι δυτικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας - οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Αν ήμουν βέβαιος ότι η Αμερική και η Ευρώπη δεν θα μας εγκαταλείψουν και θα μας υποστηρίξουν και θα παράσχουν εγγυήσεις ασφάλειας, θα ήμουν έτοιμος για οποιαδήποτε μορφή διαπραγματεύσεων», είπε.

«Αν υπάρχουν εγγυήσεις ασφαλείας, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για ένα τέλος στην "καυτή φάση" του πολέμου. Πρέπει να καταλάβετε ότι πρέπει να ξέρουμε πώς ακριβώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Ότι είμαστε όλοι στην ίδια πλευρά με την Αμερική και την Ευρώπη», συνέχισε.

Στη συνέντευξη του ο Ζελένσκι απέκλεισε εκ νέου τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος, καθώς ενδεχόμενες εκλογές θα έθεταν σε κίνδυνο τη χώρα αφαιρώντας βασικές διατάξεις του στρατιωτικού νόμου, όπως είπε.

Ο Πούτιν υποστηρίζει ότι ο Ζελένσκι δεν έχει καμία νομιμοποίηση να βρεθεί σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις, καθώς ο Ουκρανός προέδρος παραμένει στην εξουσία χωρίς να έχει ανανεώσει τη θητεία του με εκλογές.

«Θα χρειαζόταν να αναστείλουμε τον στρατιωτικό νόμο και αν αναστείλουμε τον στρατιωτικό νόμο, χάνουμε τον στρατό», σημείωσε ο Ζελένσκι αναφορικά με το ενδεχόμενο διεξαγωγής εκλογών. «Και, καταρχήν, οι Ρώσοι θα χαίρονταν με αυτό. Είναι ζήτημα στρατιωτικής ικανότητας, ηθικού και τα δύα θα χαθούν», είπε.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι πιθανότατα θα συναντήσει τον Ζελένσκι την ερχόμενη εβδομάδα για να συζητήσουν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η New York Post ανέφερε χθες ότι ο Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι δεν μπορεί «ούτε να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει» το δημοσίευμα.

Πηγή: skai.gr

