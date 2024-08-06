Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέα επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν αργά το βράδυ χθες Δευτέρα στο κεντρικό και στο ανατολικό τμήμα του Κιέβου, όπου νωρίτερα κηρύχθηκε συναγερμός ενόψει αεροπορικής επιδρομής, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και του Ρόιτερς.

Οι εκρήξεις ακούστηκαν μετά τις 23:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ενώ στους αιθέρες ήταν ορατές οι τροχιές πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα για την αναχαίτιση ρωσικών. Νέες εκρήξεις ακούστηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

«Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κάνουν τη δουλειά τους στο Κίεβο. Παραμείνετε στα καταφύγια», ανέφερε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram.

Ο Σερχίι Πόπκο, στρατιωτικός περιφερειάρχης Κιέβου, διαβεβαίωσε μέσω Telegram πως, κατά τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν ούτε θύματα ούτε ζημιές.

Το Κίεβο έχει γίνει επανειλημμένα τις τελευταίες εβδομάδες στόχος ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.

Την περασμένη Τετάρτη, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν 89 drones μιας κατεύθυνσης εναντίον στόχων στην Ουκρανία, τα 40 και πλέον εκ των οποίων καταρρίφθηκαν πάνω από την πρωτεύουσα και τα περίχωρά της, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

