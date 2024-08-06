Μαχμούντ Αμπάς: Η δολοφονία Χανίγια έγινε για να εξαπλωθεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας

Η δολοφονία του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια την περασμένη Τετάρτη στην Τεχεράνη σκοπό είχε να παραταθεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας και περιπλέκει τις συνομιλίες για την επίλυση της σύγκρουσης, δήλωσε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σκοπός της δολοφονίας» του ηγέτη του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος «ήταν να παραταθεί και να επεκταθεί ο πόλεμος» στη Μέση Ανατολή, είπε ο κ. Αμπάς, σύμφωνα με το RIA.

«Θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί η επίθεση και να αποσυρθούν τα ισραηλινά στρατεύματα από τη Γάζα», πρόσθεσε.

Ο Ισμαήλ Χανίγια σκοτώθηκε στην πρωτεύουσα του Ιράν τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Το Ιράν και η Χαμάς ορκίστηκαν να εκδικηθούν τον θάνατό του· η εξέλιξη επέτεινε την ανησυχία πως ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας —διανύει πλέον την 305η ημέρα του— θα οδηγήσει σε ανάφλεξη όλη τη Μέση Ανατολή.

«Το θεωρούμε αυτό άνανδρη ενέργεια και επικίνδυνη εξέλιξη στην ισραηλινή πολιτική», τόνισε ο Μαχμούντ Αμπάς στο RIA.

«Οι ισραηλινές αρχές κατοχής πρέπει να εγκαταλείψουν τις φιλοδοξίες τους και να τερματίσουν την επίθεσή τους εναντίον του λαού μας και της υπόθεσής μας, να συμμορφωθούν προς το διεθνές δίκαιο και να εφαρμόσουν την αραβική πρωτοβουλία για την ειρήνη, καθώς και άμεση και διαρκή κατάπαυση του πυρός και απόσυρση (των ενόπλων δυνάμεών τους) από τη Λωρίδα της Γάζας», έκρινε.

© ANA-MPA SA. Intellectual rights and copyright are the sole property of the ANA-MPA and are allocated to

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.