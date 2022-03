Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η ρωσική προώθηση προς το Κίεβο σημείωσε μόνο «μικρή πρόοδο» το προηγούμενο 24ωρο, αναφέρει νεότερη ενημέρωση από το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας το πρωί της Τρίτης.

Αυτή η μικρή πρόοδος αποδίδεται «μάλλον στις συνεχιζόμενες επιμελητειακές δυσκολίες».

Σημειώνεται επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν αυξήσει τη χρήση πυροβολικού βορείως του Κιέβου και σε περιοχές στο Χάρκοβο και στο Τσερνίχιβ.

«Η χρήση βαρέος πυροβολικού σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο θυμάτων μεταξύ των αμάχων», προειδοποιεί το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας.

Το ενημερωτικό σημείωμα καταλήγει με την επισήμανση πως η Ρωσία «έχει αποτύχει να κερδίσει τον έλεγχο του εναέριου χώρου πάνω από την Ουκρανία», κάτι που έχει οδηγήσει σε αλλαγή τακτικής και επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι ρωσικές απώλειες.

Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον επισκέπτεται σήμερα την Πολωνία και την Εσθονία για επαφές με τους ομολόγους του για την περαιτέρω ενίσχυση των Ουκρανών και τη διαχείριση της ανθρωπιστικής κρίσης που συνοδεύει τον πόλεμο. Στην Εσθονία θα επισκεφθεί Βρετανούς στρατιώτες του ΝΑΤΟ μαζί με τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ.

Πριν από την αναχώρηση ο κ. Τζόνσον κάλεσε τους συμμάχους «να μιλήσουν με μία φωνή» ώστε να διασφαλιστεί πως «ο Πούτιν θα αποτύχει». Δεσμεύθηκε δε πως όλοι μαζί θα ασκήσουν τη μέγιστη πίεση επί του καθεστώτος Πούτιν ώστε «να αισθανθεί τις συνέπειες των πράξεων του στην Ουκρανία»

Την ίδια ώρα η Υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας θα ταξιδέψει στη Γενεύη για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Στην ομιλία της θα πει πως ο Πούτιν «έχει αίμα στα χέρια του» και πως «δολοφονεί Ουκρανούς αδιακρίτως», παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο «σε βιομηχανική κλίμακα». Ως εκ τούτου, θα ζητήσει την πλήρη διεθνή απομόνωση της Ρωσίας.

Εν τω μεταξύ, ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός Δικαιοσύνης Ντόμινικ Ράαμπ δήλωσε πως ακόμα και αν πέσει το Κίεβο ή άλλες μεγάλες πόλεις, ο πόλεμος δε θα έχει τελειώσει. «Νομίζω θα δούμε τους Ουκρανούς να εφαρμόζουν κάποιου είδους ανταρτοπόλεμο που θα πάρει πολύ πολύ περισσότερο», είπε.

Ήδη, εκτίμησε, η εισβολή αποδεικνύεται μία ριψοκίνδυνη ατυχής επιλογή για τον Πούτιν που έχει κάμψει το φρόνημα των Ρώσων στρατιωτών και έχει χαλυβδώσει τη βούληση των Ουκρανών. Προειδοποίησε όμως για «ακόμα πιο βάρβαρες τακτικές» από τους Ρώσους.

Απέρριψε εξάλλου το ενδεχόμενο να προσπαθήσει η Βρετανία να δημιουργήσει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία, διότι αυτό θα σήμαινε κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών και γενίκευση του πολέμου.

Ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις έπληξαν το κέντρο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, του Χαρκόβου, δήλωσε ο επικεφαλής της περιοχής

Latest Intelligence update on the situation in Ukraine. pic.twitter.com/1Ynzlps2dY