Η Ευρωπαϊκή Ένωση Broadcasting (EBU) ανακοίνωσε ότι η Ρωσία δεν θα συμμετάσχει στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της EBU έλαβε την απόφαση μετά από σύσταση από το διοικητικό όργανο του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, με βάση τους κανόνες της εκδήλωσης και τις αξίες της EBU.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η απόφαση αντικατοπτρίζει την ανησυχία ότι, υπό το φως της άνευ προηγουμένου κρίσης στην Ουκρανία, η συμπερίληψη μιας Ρωσικής συμμετοχής στον φετινό Διαγωνισμό θα έφερνε τον διαγωνισμό σε ανυποληψία.

«Παραμένουμε αφοσιωμένοι στην προστασία των αξιών ενός πολιτιστικού διαγωνισμού που προωθεί τη διεθνή ανταλλαγή και κατανόηση, φέρνει κοντά το κοινό, γιορτάζει τη διαφορετικότητα μέσω της μουσικής και ενώνει την Ευρώπη σε μια σκηνή.»

